Raúl Araiza pide dinero en la calle para pagar estacionamiento (vídeo)

En un vídeo que él mismo compartió en redes sociales, el conductor aseguró estar muy avergonzado por lo que le estaba pasando.

CIUDAD DE MÉXICO.— Raúl Araiza desató la preocupación de sus fans luego de que se puso a pedir dinero en la calle para pagar el estacionamiento. En un vídeo que compartió en su Instagram, el también actor relató cómo es que se vio en la necesidad de pedir dinero para poder sacar su coche del sitio al que había ido a comer.

Olvido que debía pagar el estacionamiento

En una grabación el también conocido como "Negro" Araiza relató que se quedó sin dinero después de ir a comer en un restaurante de Santa Fe. El presentador también dijo que se le olvido guardar efectivo para poder pagar el estacionamiento.

"Les voy a contar una historia, te vas, comes solo, a gusto, sin hablar, te sales, crees que traes efectivo y entonces te das cuenta de que no traes dinero para pagar el estacionamiento", inicia relatando el actor.



Raúl continuó explicando que no estaba acostumbrado a que le pasen este tipo de situaciones, pero se quedó sin dinero y tuvo que salir a la calle para ver si alguien podía darle dinero y así poder sacar su auto.

En este sentido, Raúl Araiza aseguró que no estaba acostumbrado a que le pasen este tipo de situaciones, pero que ante la necesidad tuvo que caminar para poder recibir un poco de dinero.

"Entonces te tienes que salir a caminar a la calle como yo [...] ¿a quién le pido dinero? ¿Una limosna? Los coches no se van a parar, estoy en Santa Fe, construcciones ¿quién me auxilia?”, externó ya con molestia y preocupación el actor.

Araiza también aclaró que la idea de pedir un "aventón" estaba descartada, pues su consideraba que eso le podría traer peores consecuencias incluso lo podrían “violar”

"Aventón nunca he pedido porque no me vayan a violar y esas cosas [...] No tengo para pagar el estacionamiento, ¿alguien quiere venir a pagármelo?, órale, porque todavía está lejos" narró con desesperación.

Pese a que Raúl Araiza no relató cómo acabó su trágica historia, tras compartir el vídeo algunos internautas se sintieron identificados y le desearon suerte, pero otros más lo criticaron y tacharon de hacer bromas de muy mal gusto.