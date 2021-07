La razón por la que Julión Álvarez ya no es amigo de "Canelo" y Nodal

MÉXICO.- Hay manchas tan profundas que nada las puede limpiar y Julión Álvarez lo sabe, pues desde hace más de tres años el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó a lavado de dinero y narcotráfico, acusaciones que tiñeron de negro su carrera y separaron a sus allegados.

El cantante no ha salido de la lista negra de Estados Unidos. Además su reputación causó que varias empresas ya no quisieran volver a trabajar con él y que artistas de su género rechazaran sus duetos.

En una entrevista con Suelta la Sopa, Julión se sinceró y dijo que le gustaría colaborar con el prometido de Belinda, Christian Nodal, a quien apadrinó cuando este último apenas iniciaba su carrera. Sin embargo, sabe que la disquera del cantante no lo dejaría.

“Encantado si se pudiera, por qué no. Yo sé completamente que no es posible, él está con una compañía que... La misma compañía no se lo permitiría”, dijo Álvarez.