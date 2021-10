Rumores indican que Sony y Disney están teniendo problemas con el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home.

LOS ÁNGELES.— La nueva película de "Spider-Man: No Way Home", es una de las más esperadas del MCU, pues además de revelar que pasará ahora que se ha descubierto la identidad de 'Peter Parker' (Tom Holland) en este nuevo filme supuestamente veremos a los anteriores protagonistas de Spider-Man, es decir, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Sin embargo, un rumor sugiere que Sony y Disney no parecen llegar a un acuerdo con respecto al segundo tráiler de la cinta "Spider-Man: No Way Home".

Benedict Cumberbatch aparecerá en "Spider-Man 3" como el 'Doctor Strange'

Un rumor señala que el segundo traíler de "Spider-Man: No Way Home" ya está listo, pero habría dos versiones y es precisamente eso lo que ha generado el conflicto entre Sony y Disney.

Según especulaciones en Internet, en un avance aparecería Tobey Maguire y Andrew Garfield, mientras que en otro no aparecen ni un segundo. Debido a esto Sony insiste en que los anteriores actores de Spider-Man aparezcan en el tráiler, mientras que Disney se opone pues considera que se está generando más expectativa en cuanto al estreno.

"Aparentemente hay dos versiones del segundo tráiler de NWH, una con Tobey y Andrew y otra sin él. Sony quiere mostrar a Tobey y Andrew en el tráiler, pero Disney no. Parece que podrían seguir el plan de Disney y no mostrarlos en el tráiler. Aún no está al 100%", se lee en el tuit del usuario DrifftyFilm

