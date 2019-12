RBD confirma su reencuentro con una foto

Tras varios meses de rumores y negaciones por parte de cada uno de los artistas, la noche del domingo se concretó uno de los reencuentros más esperados dentro de la tendencia por la nostalgia.

Tuvieron que pasar 11 años, pero Anahí, Dulce María, Maité Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann por fin volvieron a fundirse en un abrazo que compartieron en redes sociales como el reencuentro de RBD y los fans no podrían estar más felices por este “milagro de Navidad”.

Los más escuetos, Anahí y Alfonso Herrera, simplemente acompañaron la fotografía con un “Para siempre…” y “11 años después”, respectivamente; causando euforia entre sus fanáticos. Christian Chávez compartió la imagen de su último abrazo en diciembre de 2008 y el más reciente en 2019.

Un reencuentro sin fines de lucro

Por su parte, Maite Perroni aclaró en Instagram que este reencuentro no significa que iniciarán un proyecto juntos, sino que se trata de “un verdadero reencuentro, no el que evidentemente esperarían anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos (…)”.

Dulce María, cuya reciente boda dio de qué hablar al no contar con ninguno de sus excompañeros de RBD, compartió en Twitter que “al vernos otra vez a los ojos solo recuerdas lo increíble y “malo” se olvida (…)”. Dando entender que quizá sí existieron diferencias entre sus integrantes.

Aunque los fanáticos quisieran ver de nuevo a sus ídolos sobre el escenario, el embarazo de Anahí (quien espera a su segundo hijo) y los proyectos individuales de cada uno de sus integrantes; Uckermann acaba de presentar su nueva música, mientras Herrera tiene proyectos en televisión; impiden cumplir el “sueño” de sus fanáticos.

Como era de esperarse, el reencuentro se convirtió rápidamente en tendencia en México.

Yo no estoy llorando, ustedes lo están. 11 años después. ♥️ pic.twitter.com/bSr4aFHrGm — best of RBD (@_rbdmemories) December 23, 2019

Síguenos en Google Noticias