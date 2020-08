RBD ya tiene fecha de regreso; publican un nuevo mensaje

La cuenta oficial de la agrupación compartió un vídeo en el que se especifica la fecha de regreso

MÉXICO.— Hace apenas unos días internautas y fanáticos de la banda RBD enloquecieron tras el anuncio de un posible regreso. Un mensaje emitido en redes sociales logró causar euforia e intriga, ya que no se especificó cómo sería el regreso.

Pero luego de que Spotify reaccionará a esa "misterioso" mensaje con una publicación, se pudo corroborar que RBD llegaría a la plataforma de streaming y no a los escenarios como muchos fans deseaban.

The wait is over 😍 #RBD comes to Spotify on September 3. Yo digo R. Tú dices… #RBDenSpotify pic.twitter.com/wYd9ZXrJoC