Reacciones en redes por foto de Mauricio Ochmann con una actriz (Fotos)

Después de su separación con Aislinn Derbez, la vida sentimental de Mauricio Ochmann ha dado mucho de qué hablar.

Y es que los fans aseguraban que la relación con la mamá de Kailani tenía un gran futuro.

Sin embargo, como se sabe, la historia de amor terminó y por esa razón muchos pensaron era por otra mujer.

Tercera en discordia

Luego de que la pareja anunciara que se divorciaría, los fans comenzaron a especular y seguir más de cerca la vida del actor pues muchos sospechaban que había una tercera persona involucrada.

Un rumor que Aislinn y Mauricio negaron, pero que creció luego de que el famoso compartiera una fotografía en su cuenta de Instagram.

Foto reveladora

El actor de 43 años es un hombre que no comparte mucho de su vida en redes sociales, salvo el tiempo que pasa con sus hijas, por eso, ahora que publicó una fotografía con una famosa actriz mexicana es que se comenzó a sospechar, había algo entre los dos.

Ayer jueves 10 de diciembre, Mauricio Ochmann compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que por primer vez posa con otra mujer que no es ninguna de sus hijas y tampoco es la mayor de los Derbez, además, basta ver la instantánea para saber que es un momento que ambos están disfrutando.

¿Quién es?

¿Quién es la mujer que aparece en la imagen junto a Mauricio en Peña de Bernal, Querétaro?, se trata de la actriz de cine y televisión mexicana Ana Serradilla, con quien el intérprete de "El Chema", andaba "de roadtrip", en la imagen ambos aparecen sonrientes y felices.

Reacciones en redes

La fotografía desató una serie de comentarios entre los seguidores del actor quienes comenzaron a relacionarlos y asegurar que hacían una linda pareja, además, muchos enfatizaron en que se veían muy bien juntos y en su mayoría, incluso amigos, les enviaron "buena vibra" a los dos.

Proyecto cinematográfico

No obstante, vale la pena destacar que el actor y la actriz no mantienen una relación, de hecho, los famosos se encontraban juntos porque están en un nuevo proyecto cinematográfico, por lo cual, una relación sentimental ha sido descartada, no obstante, la imagen ya acumula más de 450 mil me gusta.

Increíbles títulos de medios amarillistas ¿Qué no leen? 🤷🏻‍♀️Tienen más validez comentarios ajenos, que lo que escribe @MauOchmann quien aclara que actualmente estamos rodando una película. Lamento defraudarlos y tumbar esas “notas”. Estoy muy feliz, casada con Raúl Martínez-Ostos. pic.twitter.com/Zlo0BxtHmS — Ana Serradilla (@LA_SERRADILLA) December 11, 2020

Además, Ana Serradilla mantiene una relación con Raúl Martínez Ostos, una relación que desató la polémica en meses pasado por su exesposa y también actriz Martha Cristiana, quien lo señaló por ejercer violencia sobre ella durante el matrimonio.

@mauochmann

Compromiso

De hecho fue en este mismo año que Ana y Raúl se comprometieron, por ello, la idea de una posible relación con Ochmann queda completamente descartada.

Con información de People en español.