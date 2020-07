Reanudan búsqueda de Naya Rivera entre súplicas y confesiones de amor

CALIFORNIA.- La búsqueda de la actriz Naya Rivera en un lago del sur de California se reanudó el domingo, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía del Condado Ventura informó el jueves que creen que Rivera, de 33 años, se ahogó en el Lago Piru, en el noroeste de Los Ángeles. Descubrieron a su hijo de 4 años solo en un bote alquilado.

El niño, quien fue encontrado dormido con un chaleco salvavidas la tarde del miércoles, le dijo a los investigadores que él y su madre fueron a nadar y él regresó al bote, pero “su madre nunca salió del agua”, informó el sargento del departamento Kevin Donoghue.

¿Quién es Naya Rivera?



Rivera ha sido estrella del programa de televisión “Glee”. Debutó en la actuación a una edad temprana, pero logró fama nacional por representar a una adolescente lesbiana en “Glee”, que se transmitió en Fox del 2009 al 2015.

Confiesa su amor

Tahj Mowry, hermano de las gemelas Tia y Tamera Mowry profesó su amor por la desaparecida actriz Naya Rivera, y compartió que aún tiene esperanza en que aparezca viva.

Ver la desesperación de Heather por encontrar a Naya es desgarrador. Ella es uns de sus mejores amigas y no pierde la esperanza, H. Organizó un grupo de apoyo para seguir en la búsqueda. Todos seguimos esperando buenas noticias, todos seguimos rogando por Naya Rivera🙏 pic.twitter.com/JOD1eKAFLX — Me dicen Gabbs✨ (@gabbsbooks) July 12, 2020

“Mi dulce Naya, decir que estoy devastado sería quedarse corto. Esto es una pesadilla. Todos los días se vuelve más difícil. Sin embargo, tengo la esperanza de que te encuentren”, comenzó el actor de 34 años. ⁣

El protagonista de la serie “Smart Guy” compartió una foto de la actriz con una carta en la que recalcó la importancia de Rivera en su vida ya que vivieron muchas experiencias juntos y recalcó que siempre quiso tener una relación con ella.⁣

“Crecimos juntos. Nos hicimos adultos juntos. Experimentamos tantas novedades juntos. Fuiste mi primera experiencia con todo; amor, intimidad, desamor. Nos rompimos los corazones y luego los reparamos juntos, más de una vez. Nunca dejaré de pensar en ti. Ninguna mujer me ha dado lo que me diste o cómo me hiciste sentir. Nunca me ha gustado admitirlo, pero nunca he dejado de amarte. Una parte de mí siempre deseó el día en que Dios nos volviera a unir para ser lo que soñamos que podríamos haber sido”, compartió.

“Rezo profundamente por la familia Rivera y que Dios los cubra con fuerza, paz y amor en este momento. Mychal y Nickayla: siempre serán como hermanos menores para mí y los quiero mucho. Los vi crecer y convertirse en hermosos adultos. George y Yolanda: lo que necesites, estoy aquí para ti. Somos una familia para siempre y los amo”, escribió

“Naya, te extraño profundamente. Desearía tener la oportunidad de decírtelo una vez más, pero creo que tendré esa oportunidad. Sé que en el fondo siempre has sabido cómo me sentía. Espero con ansias el día en que pueda ver tu hermoso rostro una vez más y contarte todo lo que he querido decir que no tuve la oportunidad de decir. Te amaré por siempre. Siempre lo he hecho y siempre lo haré”, finalizó.

Padres de Naya imploran su regreso

De acuerdo con TMZ los padres de la aún desaparecida estrella llegaron al Lago Piru, California. Primero, Yolanda Rivera, madre de la cantante llegó al muelle del lago en compañía de su hijo Mychal, hermano menor de la actriz.

La madre se arrodilló con los brazos abiertos, en lo que parece ser una súplica por encontrar a su hija de 33 años.

”La mamá de Naya Rivera clama junto a otros familiares frente al lago donde desapareció y ruegan para volver a tener indicios de ella. ” pic.twitter.com/SdiHRcJLWb — Ivonne (@Ivonne47273831) July 12, 2020