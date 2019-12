Reaparece Karla Panini y responde ataques con polémico mensaje

MÉXICO.— A Karla Panini no le importan las críticas, la conductora comparte lo feliz que es con Américo Garza, el ex de la fallecida Karla Luna, su amiga y compañera en “Las Lavanderas”.

Luego de que hace dos años falleciera Luna, los cibernautas no olvidan la polémica sobre la relación amorosa entre Panini y Garza, quienes parecen estar mejor que nunca.

Hace unos días, Panini posteó en su cuenta de Instagram unas fotografías con Américo, y escribió:

“Si tú me sigues amando así… lo demás es lo de menos. #esposos #mipríncipe #andamostwins #hechizando #brujerenamorada #Diosesbueno #espectacuwowww”.

Aunque algunos la felicitaron, muchos otros criticaron sus publicaciones “cínicas”, y le recordaron que hay algo que se llama karma.

“El karma de la vida es perro uno no se va de esta vida sin pagar lo que debe saludos”. “No puedo decir que estoy de acuerdo en cómo se dieron las cosas entre ustedes, porque no es algo que me gustaría vivir a mí. Pero si Dios te perdona y no los juzga no tengo porque hacerlo yo.

“Que Dios tenga misericordia de todos”. “Que sigan fuertes en su camino”. “Siempre es buena la vieja confiable de refugiarse en un Dios, para pretender que sus tiempos de ser unos malditos egoístas insensibles nunca pasaron”.

“Las cosas no pasaron quizá correctamente pero tienes a las hijas de él y no dudo que seas una buena figura materna, ámalas mucho por favor y cuídalas, ve el caso de Ana Bárbara las hijas de Mariana la aman y la llaman mamá, yo creo que eso mismo pasará contigo”, se lee entre los comentarios.

Pero a Karla Panini no le preocupan los ataques, así que compartió un mensaje para todos aquellos que siguen hablando mal de ella:

“Tantas bocas hablando mal de mí, y adivinen qué? La única que me interesa, me besa”.

En redes revivieron la historia de traición

Recientemente se contó el “hilo más tóxico” de Karla Panini y Karla Luna, a propósito de que se volvió tendencia la relación tóxica de Justin Bieber y Selena Gomez.

