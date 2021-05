Reboot de ''iCarly'' ya tiene fecha de estreno (vídeo)

El reboot de “iCarly” tendrá su estreno el 17 de junio próximo, según confirmó a través de un vídeo Paramount Plus. El anuncio tiene lugar en el marco del cumpleaños número 28 de su protagonista: Miranda Cosgroove.

En el vídeo compartido por la plataforma de streaming aparecen también Jerry Trainor (Spencer) y Nathan Kress (Freddie Benson), las caras conocidas de la serie, pero también se da la bienvenida a Laci Mosley (como Harper, la nueva mejor amiga de Carly) y Jaidyn Triplett, como Millicent, la hijastra sarcástica Freddie.

No exploding cake here, just the premiere date for the new #iCarly revival! Coming to #ParamountPlus on June 17th! 🎂 pic.twitter.com/k8Z5RRApgo