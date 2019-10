“Recaída” de Mauricio Clark sacude a las redes; él responde

CIUDAD DE MÉXICO.- El exconductor de televisión Mauricio Clark se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que circulara una una imagen en la que supuestamente “recaía en la homosexualidad”.

Clark tomó su cuenta en Twitter para aclarar la polémica, la cual se tomó con buen humor.

En octubre del año pasado, cuando el también periodista aseguró que renovó sus promesas bautismales en el Río Jordan, por lo que renunciaba a su pasado, el cual, como él mismo ha dicho antes, fue de excesos, drogadicción y homosexualidad.

Sin embargo, en julio de 2018, fue cuando dijo por primera vez que dejó de ser gay, aunque comenzó una polémica posteriormente; pues señaló que su homosexualidad había sido curada por su acercamiento a Dios.

En la imagen que circuló por redes sociales, afirmaba que Mauricio Clark había encontrado nuevamente el amor en un hombre; Brian Michael, conocido también como Trixie Mattel.

La publicación causó conmoción pues se trató de un buen photoshop que ponía como fuenta a TVNotas, publicación que hasta hace varias horas, no había hecho comentarios al respecto.

Does this say “Trixie Mattel is thin and also kisses men” pic.twitter.com/qZxYCAkTSL