Reclaman a una de las Kardashian por vender ropa prestada

La menor de las Kardashian está siendo criticada por vender ropa que no es de ella

LOS ÁNGELES.— Al parecer la crisis económica también ha alcanzado a celebridades como las Kardashian, quienes ahora más que nunca se han dedicado a ver una gran variedad de productos, incluyendo sus prendas.

Sin embargo, y de acuerdo al reclamó de un diseñador, estarían poniéndole precio a artículos que no son de ellas.

Un diseñador, de nombre Christian Cowan acusa a Khloé de vender un vestido que le prestó. Como pasa muy seguido con las celebridades que reciben paquetes, la marca le envió varios vestidos con la idea de que los usara o los promoviera en redes sociales.

Pero Khloé lo tomó como un regalo y en lugar de regresarlo, ya lo está vendiendo. El vestido fue incluido en el catálogo de Kardashian Kloset, que es el sitio donde las Kardashians y Jenners publican la ropa que han usado, pero van a vender.

De acuerdo con lo dicho por el diseñador, al principio se pensó que se trataba de un malentendido de parte de Khloé, por lo que se pusieron en contacto para pedir una aclaración.

Al parecer no hubo una respuesta por parte de la menor de las Kardashian; es así como el diseñador escribió en sus redes sociales: "@khloekardashian ¿por qué están las pruebas que te presté de mi pasarela en tu sitio?.

Sin embargo, la también empresaria no ha respondido a los correos que el diseñador dice haberle enviado.

Khloe Kardashian Slammed By Designer Christian Cowan: Why Are You Selling My Runway Samples I Loaned You? https://t.co/O1F63od9MT pic.twitter.com/N3KOBUZQTd