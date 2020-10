Reconocen amplia trayectoria

Premio especial en los Billboard para Manzanero

El compositor mexicano Armando Manzanero asegura que siempre soñó con el éxito y que ahora, con una larga carrera y de éxitos como “Somos novios”, “Adoro” y “Esta tarde vi llover”, se siente recompensado por la vida.

“Desde que era muy joven me puse a trabajar, no festejaba la Navidad ni iba a esas cosas de los jóvenes llamadas fiestas, si quieres triunfar en la vida, tienes que trabajar mucho“, dice Manzanero.

Por eso, el autor nacido en Yucatán, manda como consejo a las nuevas generaciones dedicarse al trabajo constante “para que cuando pase el tiempo cosechen lo que siembran” como él, que afirma comenzó a trabajar a los 12 años de edad.

A Manzanero se le reconoció con el Premio Grammy a la Carrera artística (2014) y el Premio Patrimonio Cultural de las Américas otorgado por la Organización de Estados Americanos (2015). Este 21 de octubre recibirá el Premio Billboard a la Trayectoria, en el BB&T Center e Sunrise (Miami, Florida) con una transmisión desde la alfombra roja, seguido por tres horas de presentaciones musicales y entrega de galardones.

Reconocido por sus temas románticos, Manzanero es un convencido de que el amor es lo más grande de este mundo, porque de él surgen la esperanza, la solidaridad y el cariño al prójimo tan necesario en estos tiempos de pandemia.

“Siempre le he cantado al amor de pareja, al de un hombre hacia la mujer, pero en estos tiempos en que la humanidad atraviesa momentos difíciles cualquier tema mío puede ser considerado un himno de esperanza”, agrega el poeta.

“Creo que les gusta que mis canciones hablen de amor, porque eso significa que siempre habrá esperanza, justo lo que necesitamos en un tiempo como este en el que estamos viviendo una pandemia, siento que el mundo está caminando sobre un alambre y que en cualquier momento puede caer”, dice el mexicano.

De hecho, en su natal Mérida, hay un teatro que lleva el nombre del autor de temas como “Por debajo de la mesa”, “Aquel señor”, “Nada personal”, “Adoro”. “Me gusta que haya sido en vida (el reconocimiento)”, indica.

Para el compositor hablar de romance es como respirar por eso cree que la pandemia no cambia las cosas del amor: “en mi caso siempre he amado al prójimo, además siempre he cuidado y visto por las personas que están conmigo y creo que el mundo entero también.”

Casi en secreto, con la voz baja, expresa su lamento de que actualmente la juventud no se enamore como antes.

“Es una pena que con tanta tecnología y medios como el Facebook, Instagram y Twitter, que se supone que los mantiene más comunicados, no tengan la cercanía ni el tiempo para darse un beso; es incongruente, a más comunicación, menos cercanía, menos caricias”, expresa.

También se declara creyente del poder que la música latina tiene en el mundo al sostener que “los cantantes hispanos han conquistado mercados en todos los rincones, pero eso es desde hace muchos años, no es de ahora”.

Sin embargo, Manzanero se toma tiempo para respirar, sonreír antes de señalar que “la música mexicana ha sido la madre de todos los géneros en el mundo y Latinoamérica”.

El Premio Billboard a la Trayectoria, afirma, es para México porque es un regalo de una persona que se dedicó a trabajar desde los 12 años de edad para mantener a su familia: “Hoy tengo 84 y sigo con el mismo entusiasmo de siempre”.

Desde su primer en 1950 titulado “Nunca en el mundo”, Armando Manzanero acumula más de 600 canciones y duetos con lo más granado del mundo musical hispanoamericano.

“Creo que ahora estoy siendo premiado por la vida, soy un bendecido de Dios”, asegura el compositor que en los tiempos recientes ha hecho duetos con cantantes como Lucero, Alejandro Sanz, Presuntos Implicados, Café Quijano, Ariel Rot, Ana Torroja y Carmen París.

En su memoria están sus proyectos con José José, con Angélica María, Susana Zavaleta, Carlos Cuevas, Aranza, Carlos Rivera y otros artistas mexicanos que dieron voz a sus canciones.

“Tenemos muchos proyectos en puerta con artistas nacionales e internacionales”, confiesa Manzanero que cumplirá 85 años de edad el 7 de diciembre próximo “y festejaré con la familia en Oaxaca”.

Por otra parte, la Organización Billboard y la cadena Telemundo anunciaron ayer que el cantante español Enrique Iglesias recibirá el premio “Billboard Top Artist of All Time” durante la ceremonia de entrega.

Iglesias, de 45 años, será reconocido por “sus innumerables logros y aportes a las listas de popularidad” de la organización Billboard, la más prestigiosa de Estados Unidos en medición del desempeño en la industria de la música.

Fuentes del equipo de Iglesias confirmaron que el artista asistirá mañana a la premiación.

Según Billboard, el artista vendió más de 180 millones de discos en sus 25 años de trayectoria, con más de 16,000 millones de visualizaciones de sus vídeos musicales y 18 millones de escuchas de sus canciones.

El cantautor consiguió romper el récord de ser el artista con más números uno en la lista Billboard Hot Latin Songs, con 27 temas entre las que se destacan “No llores por mí”, “Experiencia religiosa”, en sus inicios, y éxitos más recientes como “Bailando” y “Súbeme la radio”.

Con temas como esos, también tiene el récord del mayor número de top 10 en la lista de Billboard Hot Latin Songs, con 39.

Billboard expresó en un comunicado que también celebra su apoyo a la organización Save The Children con el fondo para ayuda a desastres. Enrique y sus fans alrededor del mundo han trabajado para apoyar la causa a través de donaciones en línea, subastas, merchandising y convivencia con las fans que han logrado recaudar a la fecha más de $400,000 dólares y contando”.

Además de Iglesias, en la edición de 2020 de los Latin Billboards también se entregarán premios especiales a Carlos Vives, Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Durante la noche, se entregarán los premios Latin Billboard en las principales de las 59 categorías consideradas. Los artistas con más nominaciones son los puertorriqueños Ozuna y Bad Bunny.

Asimismo, la isla española de Gran Canaria será escenario por primera vez en la historia de la Billboard Latin Music Week.

En esta edición será la primera vez que el evento cuente con un espacio fuera de Estados Unidos, que será en Gran Canaria y con artistas locales como Tutto Durán, Eli (conocida por su paso por el programa televisivo español Operación Triunfo), JuanFran y Leyvan en representación de las islas.

Además, el cartel incluye a otros dos artistas españoles residentes en Canarias, Bandaga y Víctor Pérez, que se suman a una lista de un centenar de músicos internacionales como Jennifer López, Maluma, Rosalía, Pharrel Williams, Anuel AA, Ozuna, J Balvin, Carlos Vives, Becky G y Los Tigres del Norte, además de otros en directo desde sus casas como Camilo, Natalia Jiménez y Guaynaa entre otros.

De esta forma, los artistas canarios serán junto a Rosalía, los únicos españoles en participar de la Semana de la música Latina desde Gran Canaria en la transmisión internacional.

Por motivo de la pandemia de la Covid-19, los conciertos serán pregrabados sin público, para luego emitirse dentro del evento junto al presentador y periodista Roberto Herrera como conductor y para todo el mundo, junto a imágenes promocionales de la isla que muestran algunos de los principales puntos de atractivo turístico de Gran Canaria.

Como señala el director de la productora DN7, David Navarro, esta es “una oportunidad única” para Canarias, que participa “para todo el mundo” a través de la música latina y “en una muestra del brillante talento de los artistas del archipiélago”.

Esta oportunidad “estaba tardando en llegar”, dijo, porque Canarias siempre es “vehículo para saltar a Europa” como “escenario de partida de las carreras musicales de los latinos en Europa” como ocurrió con Marc Anthony o Luis Fonsi, entre otros.

Billboard está “en todos los planos de la música como la revista más antigua y más importante del sector” con un cartel internacional en “la Semana de Música Latina más importante del mundo”.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que a través de esta iniciativa la isla “se proyecta de manera especial al mundo con imágenes y con música” en lo que es “un momento clave” y de la mano de “una de las revistas más importantes del planeta con una proyección mundial”.— EFE