Recuerdan a Jenni Rivera

Lanzan un tema inédito en el día de su cumpleaños

MIAMI (EFE, Notimex y El Universal).— Los seguidores de Jenni Rivera tienen desde ayer la oportunidad de escuchar el primer tema inédito de la fallecida “Diva de la Banda” en siete años, que lleva por título “Aparentemente bien” y cuenta con un vídeo que en pocas horas superó el medio millón de visualizaciones.

Jenni, fallecida en 2012 en un accidente aéreo, nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach en el seno de una familia de origen mexicano. Sus parientes decidieron celebrar su cumpleaños con el lanzamiento del vídeo y la canción, que se lanzó en tres diferentes versiones: banda, mariachi y pop.

La casa discográfica Sony Music informó que el vídeo rinde homenaje a la cantante con escenas que retratan el sitio de su accidente en Iturbide, Nuevo León, e imágenes de una cruz que colocó la familia Rivera.

“Una mariposa renace sobre la cruz para luego motivar e inspirar a otras personas a superar las dificultades que se enfrentan y a unirse con la esperanza”, explicó.

A unas horas de su publicación, el vídeo sumaba medio millón de reproducciones en YouTube. En él aparece la malograda cantante en forma de holograma en un concierto al que asisten sus familiares, que se muestran emocionados de verla actuar una vez más.

Juan, hermano menor de Jenni, encontró recientemente el tema inédito en un disco duro y junto con el resto de los familiares decidió publicarlo con la idea de que así se sigue “preservando” el nombre de la cantante.

El hermano encontró los temas cuando buscaba material para una grabación, tal como explicó cuando se anunció el lanzamiento.

“Todas son canciones inéditas y vamos a lanzar tres o cuatro sencillos primero, antes del álbum, para poder prolongar la carrera de mi hermana”, declaró entonces Juan Rivera.

Añadió que la canción refleja toda la “pasión, toda su fuerza” de la denominada “Mariposa de Barrio”.

“La Gran Señora” murió el 9 de diciembre de 2012 en un suceso que conmocionó al país y fue noticia durante semanas.

Jenni vendió 20 millones de copias de sus discos y se hizo acreedora a 50 premios y reconocimientos, incluyendo el Billboard y Lo Nuestro.

En junio se supo que las compañías audiovisuales Mucho Más Media y De Line Pictures preparan una película sobre ella con el apoyo de sus familiares.

Kate Lanier, quien firmó el guión de “What’s Love Got to Do with It” (1993) sobre Tina Turner, será la encargada de escribir la historia.

La familia informó de un documental sobre los últimos días de vida de Jenni que podría salir a la luz a finales de año, proyecto bajo la dirección de Emilio Estefan.

Éxitos y escándalos

Dolores Janney Rivera Saavedra ha sido una de las cantantes y compositoras más importantes del género de banda sinaloense.

Estuvo rodeada constantemente de éxito profesional, al contrario de su vida personal, en la que tuvo momentos turbulentos.

Tiene un día oficial en Estados Unidos: el 6 de agosto de 2010 recibió un reconocimiento de Los Ángeles y fue nombrada vocera de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica.

Además de ser cantante, hubo un tiempo en que mostró interés por ser escritora. En 2008 empezó a armar su autobiografía y pudo terminar solo algunos capítulos durante cuatro años.

Fue detenida en Carolina del Norte por golpear a un fan. Durante su presentación en Raleigh, alguien del público lanzó una lata de cerveza al escenario y golpeó a Jenni. Cuando la cantante preguntó quién lo había hecho, el hombre que levantó la mano fue llevado al escenario y allí recibió el golpe. Después del incidente Jenni fue sacada del lugar del concierto en una patrulla y tuvo que pagar una fianza para quedar en libertad.

Su exesposo José Trinidad Marín abusó sexualmente de sus hijas Janney, mejor conocida como Chiquis, y Jacqueline y de su hermana menor Rosie Marín Rivera, cuando eran niñas. Una corte de Estados Unidos lo condenó a 30 años de prisión por abuso sexual a menores.

La vida de la cantante fue llevada a la pantalla chica en la serie “Mariposa de Barrio” que mostró la violencia doméstica y el abuso.

Se rumoreaba que Chiquis mantuvo una relación con Esteban Loaiza, esposo de Jenni, lo que causó el divorcio de la pareja.

El actor Tony Garza, quien interpretó al exesposo de Rivera en la serie y que debido a la intensidad que le puso a su actuación, contó que una vez caminando por la calle vio que una pareja lo señaló y que escuchó que una mujer le dijo a su acompañante que él había abusado de las niñas, por lo que el hombre se acercó agresivamente para reclamarle, sin embargo, segundos después, la mujer le aclaró a su acompañante que él era sólo el actor.

“No hay otra palabra más que sentirme bendecida, afortunada, muy querida, la verdad yo a veces no puedo creer las cosas que suceden en mi vida profesional y personal la verdad, pero estoy muy feliz y muy bendecida”, declaró la cantante en una conferencia de prensa antes de su presentación en Monterrey. Horas después abordó la aeronave que la llevaría a Toluca.