Recuerdan cuando Cristian Castro imitó a Luis Miguel (vídeo)

Su relación se rompió luego de que hubiera un triángulo amoroso entre ambos cantantes y la conductora Daisy Fuentes.

MÉXICO.— Luego de que se desatara una polémica tras el tercer capítulo de "Luis Miguel, la serie" en el que se aborda el tema del distanciamiento entre el intérprete de "La incondicional" y Cristian Castro, en redes sociales salió a relucir un vídeo en el que el hijo de Verónica Castro canta uno de los éxitos de "El Sol".

En el tan comentado clip se le ve cantando a Cristian "Ahora te puedes marchar". Esto sucedió en el programa de radio estadounidense "El show de Piolín", ahí Castro también imitó a Luismi durante una conversación.

"Sinceramente estoy muy molesto con este chico Cristian, me gusta que canta un poquito así canciones y me sigue, pero eso de salir con Daisy la verdad no me gustó para nada", dijo Cristian ante el micrófono, simulando que era "El Sol" y estaba siendo cuestionado sobre qué pensaba del intérprete de "No podrás".