Recuerdan cuando Galilea y Roxana se burlaron de Sammy Pérez (vídeos)

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de confirmarse que Sammy Pérez se encuentra intubado y muy delicado de salud tras enfermar de Covid-19, en internet resurgió una de las situaciones más controversiales que enfrentó el comediante con compañía de las conductoras Galilea Montijo y Roxana Castellanos, quienes en su momento fueron criticadas y tachadas de cometer actos discriminatorios.

¿Se burlaron de Sammy?

Fue el 17 de mayo de 2009, durante el programa "Hazme reír y serás millonario" de Televisa (producido por Rubén y Santiago Galindo), en el que famosos hacían "sketches" de comedia y eran calificados por un jurado integrado en ese tiempo por Rafael Inclán, los Mascabrothers, Consuelo Duval y Manuel el Flaco Ibáñez.

En uno de esos sketches, Galilea Montijo y Roxana Castellanos decidieron hacerle una "broma" a Sammy Pérez. En un vídeo se ve cómo lo llaman con el pretexto de hacer el "casting" de la nueva temporada de un programa nocturno.

Para dicho sketch, las conductoras hicieron que Sammy se quitara la ropa con el pretexto de la audición.

La broma tendría su clímax cuando un grupo de guardias entraba a la habitación con la orden de tomar acción contra él porque estaba "desnudo", y él, aún sin caer en cuenta la situación, se quedó callado hasta que le dijeron que era una broma para el programa.

Cuando los jueces terminaron de ver el vídeo, los comentarios no fueron nada positivos para Galilea y Roxana, en especial el de Rafael Inclán, quien muy claro les dijo por qué no le parecía una broma.

"Con todo respeto es una falta de respeto a las condiciones de Sammy". En seguida, Galilea Montijo respondió "¡Ay, cuál! ¿Sammy donde estás, eres una persona normal?", dijo desde el escenario, mientras que las cámaras lo buscaban entre el público. El comediante replicó. "Perdón, no no, todos sabemos que Sammy es un accidente televisivo. A mí me pareció cruel, punto".

También podría interesarte: "No mostró mejoría, está complicada la situación": Sammy Pérez es intubado

La polémica creció

Poco después, por la polémica que se generó, el mismo programa tuvo que dar espacio a Sammy para que emitiera su réplica, fue así como pasaron un vídeo en el que el mismo Sammy arremetió conta Rafael Inclán, quien supuestamente lo defendió de Galilea y Roxana.

"Yo soy Samuel Pérez Reyes y todos me conocen como Sammy y soy un actor, Sammy es un personaje muy especial, y a mí me gusta que la gente lo quiera. Si no fuera actor para mí sería muy difícil ganarme la vida", indicó el comediante en aquella ocasión.

Esto solo desató el enojo de Inclán, quien aseguró: "Yo defendí a Sammy. No lo entienden".

La broma de las conductoras se convirtió en un tema polémico y finalizó hasta que Rafael Inclán dejó el show con gran enojo tras ser tachado de discriminar y ofender a Sammy.

Por su parte, Galilea Montijo ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos y señaló que tenía una carta en la cual todos los involucrados, incluso la televisora, se disculpaba por la "broma" y todas las acciones y comentarios que pudiera haber afectado a Sammy y al público.