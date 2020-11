Recuerdan cuando Maradona le besó la mano a "Chespirito" (Vídeo)

En su etapa de conductor, el argentino tuvo uno de los shows más especiales cuando estuvo de invitado Roberto Gómez Bolaños.

ARGENTINA.— Diego Armando Maradona en su etapa de conductor de televisión, no dudó ni por un segundo en buscar a su ídolo de la infancia, "Chespirito", para llevarlo a su programa y así hacer historia en la Tv.

En aquel programa el astro del fútbol se mostró como lo que era, un verdadero admirador de Roberto Gómez Bolaños, a quien amaba y que a su vez el comediante tenía un sentimiento mutuo hacía él.

El amor mutuo entre dos grandes

El programa "La noche del 10", se engalanó con la presencia del actor, director, escritor y comediante Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", quien desde el inició del show tanto Diego como el mexicano se mostraron muy efusivos.

Al verse los dos grandes de la Televisión, se fundieron en un abrazo de esos que dan la impresión de que nunca se soltarán.

"¡Increíble", dijo el actor y comediante mexicano cuando estuvo frente al "Pelusa". Esto es sensacional, gracias por invitarme", recalcó.

Diego sin poder decir una palabra de lo que estaba viviendo en ese momento, le besó la mano a Gómez Bolaños, quien se quedó sorprendido y no pudo contener lágrimas de la emoción.

"Usted es mi ídolo maestro, usted es mi ídolo de verdad", le aseguró Diego a Roberto quien le regresó la flor "Y el mío es Maradona.

Pero los elogios continuaron y el 10 le aseguró al comediante que hasta en su vida como adulto el humor de que interpretaba al "Chapulín Colorado" lo hacía llorar de la risa.

"Me hace muy bien verlo, yo pasé momentos muy malos en mi vida, pero yo cuando veía al 'Chavo' era como que me relajaba, como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro. Por eso pedí que venga y que esté a lado mio para que tenga un charla con usted, ¿puede ser?", preguntó el entonces conductor del programa "La noche del 10".

Al final de aquella emisión dejaron muy en claro que los dos se encontraban fascinados y su amor por el futbol y la comedia era mutuo.

