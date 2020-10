“Redes exponen salvajismo”

Se solidariza Fito Páez con quienes sufren “bullying”

CIUDAD DE MÉXICO.— Fito Páez considera que el “bullying”, que ya existía, encontró su libertad de expresión en el uso cotidiano del internet.

“Primero me solidarizó con los que sufren ‘bullying’, parece que la civilización va por ahí, que las redes marcan eso cada vez más y dejan expuesto el salvajismo del corazón humano en soledad y libertad; querían libertad y aquí está; voy a ‘bullear’ al otro y no me importa nada”, expresa Páez.

De acuerdo con el cantautor, esta situación conlleva a que las legislaturas y los aparatos de justicia del mundo tengan que afrontar una dificultad seria, en donde se establezcan límites, porque el acoso cibernético causa un daño social y personal.

“En ‘El niño proletario’, de Osvaldo Lamborghini, se cuenta cómo, en el contexto de los años 70, con la aparición de la lucha armada, de las izquierdas, tres chicos de clase media asesinaban a un chiquito pobre; con esa metáfora Lamborghini cuenta en esa escena, que en este caso no es ‘bullying’ sino un asesinato. Cómo el mal está en las tripas del corazón humano, muy arraigado. Si quieres saber cómo es el mundo, entra a cualquier correo electrónico o red social y ve cómo piensa la mayoría”, ahonda.

Considera que lo importante es no dejarse llevar por los comentarios destructivos y enfocarse en construir.

“Hay que armarse de voluntad, deseo y alegría, eso te lo da la acción; mientras el otro te insulta y ‘bullea’, tú haces tu camino. Imagínate de mí la cantidad de cosas que me dicen, pero uno sigue produciendo cosas, criando hijos”, señala.

Por otro lado, la cuarentena fue un tiempo de reflexión y mucho trabajo para el músico, porque terminó el guion de una película que espera empezar a filmar el próximo año.

“Que no se preocupe nadie, porque el único que sale mal parado aquí soy yo”, dice el cantante al informar que terminó de escribir su libro autobiográfico, y dejó preparados los “huesos”, de las canciones que espera grabar a fin de año.

“Mi experiencia fue como un tornado que va a toda velocidad, hubo momentos de angustia, llanto, euforia, te pasa de todo, y ahora al tener la experiencia de escribir estas páginas, te obliga a recordar cosas del pasado. Al final, se me hizo un libro entretenido”, explica.

El cantante que, continúa promocionando su disco “La conquista del espacio”, también ofrecerá un show virtual, que transmitirá desde la Movistar Arena, Buenos Aires, el 1 de noviembre.