Reese Witherspoon recuerda la vez que su exmarido la incomodó por "ganar más"

Reese Witherspoon es hoy una reconocida actriz y productora en Hollywood, pero la intérprete aún recuerda cuando ganar más que su marido era motivo de chistes o hasta razones para sentirse avergonzada.

En una reciente entrevista para el podcast "The HFPA in Conversation", de la que hace eco Good Morning America, la actriz de 44 años recordó aquella vez en la que durante la presentación de unos premios Óscar su hoy exmarido Ryan Phillippe bromeó sobre su alto salario.

La actriz recuerda que durante la ceremonia de premiación, Phillippe le dijo que ella debería hablar primero porque "tú ganas más dinero que yo".

"Olvidé que eso sucedió, pero tienes razón. Él dijo eso, y no, no estaba escrito (en el guión)", recordó Reese. "Él no me dijo que iba a decir eso antes de que sucediera en el aire. Así que yo también estaba un poco desconcertada en el momento".