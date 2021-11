“Reflexiones con Don Francisco”, con más invitados

Añorar el pasado, es bueno; adaptarse al presente, es necesario, señalo el chileno Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, mejor conocido como Don Francisco, quien con 60 años de trayectoria saltó a la fama en México, cuando en la década de 1990 su programa “Sábado Gigante” se transmitía por Televisa.

El próximo domingo, Don Francisco iniciará la segunda temporada (la primera se estrenó en febrero pasado) del programa de entrevistas “Reflexiones con Don Francisco”, que transmite en su horario estelar la cadena CNN En Español.

“Domingos Gigantes”. Así anuncia el canal la integración de dos de las figuras más reconocidas de la televisión en español en el mundo: la renombrada periodista María Celeste Arrarás y el presentador Mario Kreutzberger Don Francisco.

Los programas que conducirán se unen a los ya reconocidos “En diálogo con Longobardi”, con Marcelo Longobardi, y “Oppenheimer Presenta”, con Andrés Oppenheimer, así como al noticiero estrella de la cadena durante el fin de semana, “Mirador Mundial”, con Rafael Romo.

En entrevista con el Diario, Don Francisco explica que la dinámica de este nuevo programa, aunque diferente a lo que le veíamos la mayoría de los mexicanos hacer los sábados por la tarde en su programa de diversión y entretenimiento “Sábado Gigante”, no le resulta ajena pues paralelamente a dicha emisión sabatina el comunicador chileno tenía diversos espacios televisivos en los cuales ponía en práctica su faceta de entrevistador, esa en la que a través de su particular estilo y carisma, le permitía ahondar en diversas temáticas y personalidades, logrando que las audiencias tuvieran ese acercamiento con los hechos y los personajes de carne y hueso antes que celebridades.

“‘Reflexiones con Don Francisco’ es un espacio de entrevistas muy particular, no solo por las personalidades y las temáticas de actualidad que estaremos abordando, sino por el hecho de que las entrevistas se hacen a la distancia, aprovechando las ventajas de la tecnología, no importa el lugar donde estos se encuentren, todos se interconectan en este espacio para llevar una amena e interesante charla”, explicó el conductor. El programa es pregrabado.

Entre los primeros invitados de esta nueva temporada de “Reflexiones con Don Francisco” está el cantante Sebastián Yatra, quien hablará de cómo una corazonada a los 12 años de edad, le hizo saber que su vocación era la música y los escenarios haciendo felices con su música a cientos de miles de seguidores.

Por su parte, el presentador de CNN Xavier Serbiá compartirá las enseñanzas que le dejó la muerte de su primera esposa. Serbiá le cuenta a Don Francisco cómo le ha enseñado a apreciar y valorar más la vida; y Adriana Macías, quien nació sin brazos, demuestra que eso no ha sido un freno en su vida. Adriana, mexicana de nacimiento, vino al mundo con una discapacidad congénita que la ha obligado a superar barreras inimaginables para muchos.

Sin embargo, ella ve en esos obstáculos que se presentan día a día, oportunidades para desarrollar nuevas virtudes.

Don Francisco dijo al Diario sentirse bien en todos los sentidos, anímica y físicamente, reconoce que el segmento de la población de su edad suele ser más vulnerable al Covid-19, sin embargo, explicó que esto no le ha impedido desarrollar sus actividades y proyectos, por lo cual está muy optimista e invita al público a “volcarse” el próximo domingo a la pantalla para seguir el primer programa de esta segunda temporada de “Reflexiones con Don Francisco”.

Cuestionado sobre si ¿hay cosas que extraña de su pasado en la televisión? El comunicador señala que recordar el pasado es bueno, pero adecuarse al presente es mucho mejor.

“Creo que como todos, hay cosas del pasado que añoramos; un futbolista sin duda añorará su pasado, pero sabrá estar comprometido con su presente, pues es lo mismo con Don Francisco, lo que se hacía antes era una cosa que nos deja grandes satisfacciones, pero el cambio de los tiempos nos exige adaptarnos al presente y eso es lo que nos permite disfrutar cada etapa de la vida” explicó.

Sobre la era de la comunicación electrónica inmediata y los influencers como líderes de opinión, Don Francisco recuerda un encuentro que sostuvo con un grupo de influencers y lo interesante que fue escuchar que estos jóvenes lo consideraban a él y a otros de sus colegas, como “influencers” de su tiempo.— Emanuel Rincón Becerra

De un vistazo

Nueva temporada

La segunda temporada de “Reflexiones con Don Francisco” se estrenará el próximo domingo a las 9 de la noche (tiempo de México) por el canal de CNN en Español. Don Francisco es un referente en la pantalla chica.