Regé Jean Page deja ''Bridgenton'', ¿por ''Black Panther''?

Luego de que a través de un comunicado se confirmara la salida de Regé Jean Page de la serie “Bridgenton”, de Netflix, el rumor de que el actor se convertiría en el nuevo “Black Panther” creció esta tarde en redes sociales.

Desde febrero pasado, el sitio especializado Tomatazos, adelantó la suma de Jean Page al reparto de la secuela de la película de Marvel, cuya primera entrega fuera protagonizada por Chadwick Boseman, quien falleciera víctima de cáncer.

Tras la salida del intérprete del conde Simon Basset de la serie de Netflix, muchos auguran que se debe a que –tal vez- no tendrá un papel secundario en la nueva entrega de “Black Panther”.

Pleasure and a privilege! An honour to be a member of the family - on and off screen, cast, crew and incredible fans - the love is real and will just keep growing ❤️💫 https://t.co/YBk4RvKNpx