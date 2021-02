Regina Blandón dice que Bibi no sería provida: ''Ella lee e investiga''

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de Twitter, Regina Blandón reaccionó a una publicación de un grupo de Facebook, en el que se afirma que su personaje de Bibi P. Luche, de la comedia "La familia P.Luche", sería provida.

"Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa ", escribió Blandón para contestarle a un usuario de Twitter.

Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales. https://t.co/UFQ0KRWQFY