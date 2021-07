CIUDAD DE MÉXICO.- La noche del viernes el nombre de Regina Blandón se hizo tendencia, ante un tuit que presuntamente escribió menospreciando la lucha de los niños con cáncer, alegando que los niños trans también deberían ser prioridad. El mensaje -falso- decía:

"México es tan tercermundista, que le dan más importancia a las niñas y los niños con cáncer que a las y los niñxas trans".

Imagen del tuit por el que Regina Blandon se volvió tendencia y que es falso. Foto vía Twitter

Esta mañana, la actriz utilizó sus redes sociales para desmentir dicho tuit, diciendo que se trata de una edición mal intencionada.

"Alguien tuvo a bien ser lo suficientemente deleznable como para inventar un tuit que se supone que yo escribí y le hizo captura de pantalla 'no, es que lo borró de su timeline'; yo no borro tuits (...) Lean más, infórmense, es importante utilizar el lenguaje inclusivo y si no, adelante, pero si va a chingar a alguien, está haciendo una fake news de ese tamaño, úsenlo bien", dijo la actriz en la primera parte de su mensaje.

No pude subir el video completo. 1/3 pic.twitter.com/CzkSzsACgF — Regina Blandón (@ReginaBlandon) July 3, 2021

Regina Blandón señala que se le ataca por apoyar ciertas causas

La actriz, reconocida por su papel de Bibi en "La Familia Peluche", señala que si decidió hablar al respecto es por los más de 900 mensajes de odio que surgieron a su persona, algunos de ellos con alto contenido violento.

Aprovechó para reiterar que seguirá pronunciándose por los derechos de los demás, sin importar que a ella la ataquen.

"Todo se resume a: si usted no quiere abortar no aborte, si usted no se quiere casar con un miembro de la comunidad LGBTTTIQ+ no se case; vivan y dejen vivir, coño, punto final".

La actriz considera que la razón por la que se ataca es porque se atrevió a defender "el derecho de las mujeres a decidir. Haga usted lo que quiera con su vida pero no le quite el derecho a los demás de hacer lo que quiera con la suya, en eso se resume, no hay más debate que eso, vivan y dejen vivir, punto. Sus creencias. si se ponen en medio de los derechos de alguien más, repiensen esas creencias, sean chidos; en fin, qué cansancio".

Cabe destacar que muchos usuarios también salieron en defensa de la actriz, al recordar que es una mujer empática que se ha pronunciado no solo en razón de causas progresistas, sino también de otros intereses en beneficio de los más necesitados.

