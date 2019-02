Regina King, una actriz carismática rumbo al Óscar 

Disfruta de su candidatura

NUEVA YORK (AP).— Alguna vez Regina King entró en una tienda de “todo a un dólar” y recibió una profecía por una mujer que le dijo que ella sería presidenta.

“Dijo; ‘no lo sabes, pero vas a lanzarte a la presidencia’ y yo dije ‘presidenta de una empresa’ y ella ‘no, de Estados Unidos’”, recordó la actriz, quien pensó tras esto que la mujer era una clarividente.

“Yo le respondí ‘gracias, lo aprecio, pero no eso no va a pasar, me gusta mucho mi vida, me gusta mucho mi familia, me gustan mis amigos mucho”.

La idea de que Regina King, de 48 años, se lance a la presidencia no está muy descabellada, la gente se lo suele preguntar en broma pues es una de las celebridades más carismáticas de la industria y una que suele recibir apoyo de sus fanáticos y colegas.

¿Se acuerdan de Taraji P. Henson gritando cuando Regina King ganó su primer Emmy en 2015? Desde entonces la actriz ha ganado dos Emmy más, ha sido aclamada por sus papeles cautivadores en la antología de John Ridley “American Cri me” y en “Seven Seconds” de Netflix, donde Regina sorprendió en pantalla como la madre de un hijo asesinado por la policía.

Ahora ha llegado a nuevas alturas con su primer papel en cine desde 2010, su retrato de una madre devota en “If Beale Street Could Talk”, de Barry Jenkins, que ya le ha valido premios en los Globos de Oro y en los Critics’ Choice. Además, es candidata a Mejor Actriz de Reparto en los Premios de la Academia, compitiendo contra actrices ya galardonadas como Emma Stone y Rachel Weisz; así como Amy Adams, quien ha sido seis veces nominada al Oscar y la actriz mexicana Marina de Tavira, postulada por primera vez por su papel en “Roma”.

“(Regina) ha sido fiel a esta industria por mucho tiempo. Por mucho tiempo hizo el trabajo de hacer el trabajo y creo que la industria de alguna manera busca artistas como Regina. Se presenta a hacer el trabajo ya sea frente o detrás de cámara y la industria nota esto”, dijo Colman Domingo, quien interpreta al esposo de la actriz en “Beale Street”.

“Creo que no solo es una postulación al Oscar para ‘If Beale Street Could Talk’, creo que también es para el conjunto de su trabajo”.

Regina calificó la postulación como “extra especial” pues es su primera, el filme también compite por Mejor Guión Adaptado y Música Original en los Oscar que se entregarán el 24 de febrero.

Trayectoria

Regina King cautivó al público desde su aparición en “227”, de NBC, en 1985.

Sus trabajos

Sus créditos incluyen “Jerry Maguire”, “Friday”, “Ray”, “Boyz n The Hood”, “Enemy Of The State” y “Miss Congeniality 2”.

Una decisión

Regina King dejó los papeles en cine en favor de los de televisión para poder criar a su hijo, a quien suele llevar a las premiaciones. “No quería que él estudiara en casa”, explica la actriz.