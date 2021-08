Regresa "El Escuadrón Suicida"

¿Podría estar un personaje sinvergüenza de DC Comics como Peacemaker al mismo nivel que Superman? ¿Qué tal Polka-Dot Man? ¿O Ratcatcher? El hombre que popularizó a Rocket Racoon, Groot y Star-Lord cree que sí. James Gunn no puede evitarlo: ama a los forasteros.

Es la razón por la que, cuando le ofrecieron la oportunidad de hacer una película con cualquiera de los personajes de DC que quisiera, no eligió a Superman sino a los inadaptados de “The Suicide Squad (“El Escuadrón Suicida)”.

No importa que hace cinco años hubo una película de “Suicide Squad” que recibió críticas terribles. Gunn, un fanático de toda la vida de los supervillanos que no sirven para nada, tenía su propia visión: sería una mezcla de géneros y rendiría homenaje a las aventuras de guerra de los años 70.

Desempolvaría algunos supervillanos oscuros de DC que probablemente ningún espectador casual conocería, y añadiría a la mezcla una enorme estrella de mar alienígena llamada Starro.

Warner Bros. dijo que sí, pese a que no sería apta para niños. Aunque audaz, no es del todo sorprendente: Gunn no solo había convertido a los Guardianes de la Galaxia en Avengers de primera categoría, sino que también era en ese momento (repentina y brevemente) un agente libre. Si bien el “Suicide Squad” de 2016 de David Ayer fue un desastre entre la crítica, sí fue un éxito financiero.

En otras palabras: una segunda película, independientemente de si era una secuela, reinicio, repetición o ninguna de estas, no estaba descartada.

Repite actores

Sí, cuenta con algunos de los mismos actores interpretando los mismos personajes —Margot Robbie como Harley Quinn, Joel Kinnaman como Rick Flag, Viola Davis como Amanda Waller y Jai Courtney como Boomerang. Pero como dijo Robbie, “The Suicide Squad” de Gunn, que se estrena en cines y HBO Max pasado mañana, es “simplemente otra cosa”, incluso si lleva esencialmente el mismo nombre.

Por lo demás, las similitudes son pocas. La visión de Gunn es irreverente, sincera, grandilocuente, vibrante, inesperadamente emotiva y muy para adultos (recibió una clasificación R —que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor— de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos).

“Esta película no es una película para toda la familia”, dijo Gunn. “Mi papá me llevaría a verla si tuviera 12 o 13 años y creo que estaría bien. Pero si eres más joven que eso, es un poco extraño”. Y ya tiene una gran ventaja sobre la de Ayer: las reseñas son excelentes.

”‘The Suicide Squad’ es algo para lo que nadie está preparado, pero todo el mundo necesita”, dijo John Cena. “Todos saldrán satisfechos del cine”.

Cena interpreta a Peacemaker, una especie de Capitán América loco.

Gunn, quien escribió y dirigió la película, tuvo rienda suelta para lo que quisiera.

“The Suicide Squad” también fue una producción épica. Tuvo los sets más grandes en la historia de Warner Bros., el mismo estudio detrás de éxitos como “Harry Potter”. Incluso el rodaje terminó a tiempo y por debajo del presupuesto. Durante la pandemia, Gunn hizo una miniserie para HBO Max.- AP