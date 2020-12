Regresarían a la TV las aventuras de "Sex and the City"

Durante los últimos años la fiebre de los reboots (retomar una historia) ha dominado los proyectos venideros: Will and Grace, Fuller House y Charmed son algunos de ellos, y parece que "Sex and the City" estaría a punto de seguir sus pasos.

Seis temporadas

Después de seis temporadas y dos películas, la serie de HBO podría regresar a la televisión en lugar de una rumoreada tercera película.

Pero ¿de qué tratará? ¿Será un reboot o una nueva historia? Esto es lo que se sabe.

Versión diferente

Ayer se informó que HBO Max estaría trabajando en el reboot de Sex And The City aunque esta será un tanto diferente.

Se espera que todo el elenco esté de vuelta con la excepción de Kim Cattrall, quien ha dicho repetidamente que no está interesada en regresar.

¿Dónde están?

Hace algunos meses, Sarah Jessica Parker, quien también fue productora de la serie de HBO, dijo en una entrevista que no había podido evitar preguntarse qué habría sido de las protagonistas de esta historia y qué es lo que ocurriría con ellas en estos tiempos.

"Me gustaría ver dónde están todos. Tengo curiosidad, el mundo ha cambiado incluso desde la película (...) la tecnología y las redes sociales".

Oportunidad

"Agrega a eso la política sexual y el movimiento #MeToo y Time's Up (...) Creo que Carrie Bradshaw estaría ansiosa de compartir sus sentimientos y pensamientos", agregó Sarah.

¿Será que de esto podría tratarse el reboot de Sex And The City? HBO no se ha pronunciado al respecto sobre su proyecto, pero las personas en redes sociales están a la expectativa de lo que ocurra con su serie favorita.

Con información de gluc.mx