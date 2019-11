Reik actuará con sonido sinfónico

Un concierto que incluirá también música navideña

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Reik interpretará por primera vez sus canciones en un concierto sinfónico. La banda de pop de Mexicali se presentará el 5 de diciembre en el Teatro Metropólitan con una orquesta de 30 músicos para cantar por primera vez temas como “Noviembre sin ti”.

“Hacer algo por primera vez siempre representa un poco de miedo, nos hemos preparando musicalmente, pero estamos nerviosos, esperamos que sea algo memorable como ‘la vez que Reik se presentó con orquesta sinfónica’, creemos que es una buena oportunidad para hacer algo nuevo”, contó Gilberto Marín, guitarrista.

El concierto titulado “Golden Symphony” es la presentación especial de los festejos navideños organizados por Ferrero Rocher, que donará los fondos a rehabilitar escuelas en comunidades de bajos recursos.

Durante el show, además de cantar sus éxitos, la banda conformada por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto “Bibi” Marín, también interpretará las canciones de Navidad que escuchaban desde pequeños.

“Hubo una en particular que disfrutamos mucho sacar, ‘Noche de paz’, me acuerdo que empezó desde una guitarra y nosotros opinando ‘por qué no hacemos esto’, salió muy de nuestro gusto”, compartió Julio Ramírez.

Anteriormente en el Golden Symphony han participado artistas como Carlos Rivera e Il Volo en 2017.

En esta ocasión, junto a Reik habrá un invitado sorpresa. Mientras, la banda dio por inauguradas las actividades navideñas con el encendido del árbol dorado en el Parque Lincoln, de Polanco, antes recordaron cómo era para ellos poner el árbol en sus casas.

“Me acuerdo que tenía una tía abuela y la tradición era que invitaba a todos sus sobrinos-nietos y poníamos un nacimiento gigantesco en toda su casa, esa noche nos quedábamos a dormir y cenábamos delicioso; era algo que nosotros amábamos hacer cada año”, recordó Jesús Navarro, vocalista.

“Yo lo ponía con mis papás y de niño lo disfrutaba; siento que conforme vamos creciendo lo vamos olvidando”, contó Gilberto Marín.

Julio Ramírez, el más pequeño de los tres confesó que esta fue la primera vez que enciende un árbol.

“No sé qué es el encendido del árbol por eso estoy muy emocionado de descubrirlo esta noche”, concluyó