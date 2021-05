Reik se mantiene fiel a su esencia

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— De Luis Miguel, Kiko Cibrián (productor del Sol) les contó increíbles anécdotas, pero “no, hombre, esas historias son para la casa y sin grabadora”, comenta entre risas Jesús Navarro, vocalista de Reik.

Y es que “Bibi” Marín, guitarrista del grupo, no sólo está experimentando en la música al lado de sus compañeros, también en la actuación, pues actualmente lo vemos en “Luis Miguel, la serie”, interpretando a Kiko Cibrián, quien también fue productor de ellos.

“Me sentí un poco raro porque no tenía ningún tipo de experiencia actoral, recibí una llamada telefónica y me preguntaron si quería ser parte de la segunda temporada porque al productor de la serie se le hacía que compartíamos muchas cosas en común con Kiko: somos norteños, músicos, compositores... Él nos produjo varios discos, lo conocemos perfecto, hemos escuchado muchas historias de su vida con Luis Miguel, resultó muy familiar”, dice Marín.

Los compañeros de “Bibi” se dicen orgullosos de lo que hizo y felices por el impacto que tiene la serie. Incluso, bromean acerca de si también probasen en el mundo de la actuación, y no lo descartan por completo.

“Si no me ponen en Luis Miguel... entonces no quiero (risas), pero pues para nosotros bienvenido lo que sea, si nos dicen que mañana tenemos que actuar en algo bien ‘perro’, nos preparamos; si quieren que cantemos regional mexicano, pues ándale, y si es reguetón, pues también”, indica el otro guitarrista, Julio Ramírez.

Este interés de explorar nuevos caminos artísticos, coinciden, surgió desde hace muchos años, cuando decidieron salir de su parte cómoda.

Sin miedo a probar otros géneros

“No nos dio miedo aventurarnos a otros géneros, es mucho más divertido, porque imagina que siempre hagamos lo mismo, incluso dentro del pop, nosotros siempre tuvimos la inquietud de explorar nuevas cosas y de experimentar con diferentes compositores, con moda, y nos ha ido increíble", explica Jesús.

Pero si bien en los últimos años Reik ha entrado de lleno en la música urbana y el reguetón, el trío desea continuar por la línea del romanticismo, pues aunque no critican a quienes optan por hacer uso de letras machistas o de otros temas, ellos son fieles a su esencia.

“No nos enfocamos en criticar si esta letra está bien o mal, pero sí creo que podemos defender con nuestra música lo que nos gusta en lugar de irnos por el tono que usan los demás, porque también estamos en una época de cambio, donde lo más importante es la empatía y eso lo queremos proyectar con nuestra música”, dice Julio. Es en ese tono urbano, pero más tranquilo, que la banda promociona su más reciente sencillo, “Perfecta”, al lado de Maluma, el cual estará disponible en plataformas digitales hoy jueves.

“Le enseñamos esta canción que teníamos en un demo, le encantó y se prendió para cantarla. El año pasado sacamos un EP donde hablábamos de cosas más profundas y eran canciones más baladas, como cuando empezamos, y la última canción que hicimos con Maluma estaba más tirada al urbano; creo que esta canción está en medio de los dos mundos”, indica Jesús.