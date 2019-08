Una lucha contra los monstruos

“Remnant: From the Ashes” llega a las plataformas

MADRID (EFE).— Los encarnizados combates contra más de un centenar de monstruos letales de mundos postapocalípticos serán el principal atractivo de “Remnant: From the Ashes”, un videojuego de “shooter” (de disparos), disponible a partir de hoy para Xbox One, PlayStation y PC.

El videojuego fue desarrollado por el estudio independiente estadounidense Gunfire Games, responsables, entre otros, de la saga de videojuegos “Darksiders” y el título “Chronos”.

El juego

“Remmant: From the Ashes” permite formar equipos de hasta tres jugadores que irán enfrentándose a criaturas mortales, conocidas como Vástagos, cuyo objetivo es destruir a la humanidad y arrasan todo a su paso.

Para viajar entre los cuatro mundos que han ocupado, los usuarios de este título de acción disponen de la Piedra Dimensional, una reliquia que les permitirá explorar la historia misteriosa de la devastación de la humanidad en solitario o en el modo cooperativo.

Sus posibilidades de sobrevivir aumentarán a medida que consigan un arsenal de armas completo, desde las de cuerpo a cuerpo hasta armas de fuego, que irán mejorando a medida que se avance de nivel.

Para el cofundador de Gunfire Games, David Adams, esta apuesta es “uno de los proyectos más ambiciosos” de su estudio, ya que les obligó a replantear la forma en la que el diseño se integra con el juego para que los entornos fuesen dinámicos.