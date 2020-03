¿Qué significa el 7550822 en "René" de Residente? Los detalles ocultos

MÉXICO.- René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, lanzó su última canción llamada “René” hace unos días, cuya letra ha conmocionado a los fans, pues aseguran que es una revelación íntima de sus problemas y situaciones personales.

“Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo.”, tuiteó el día que salió la canción.