Renuncia el abogado que representaba a las acusadoras de Héctor Parra

El abogado Alonso Beceiro, defensor de Ginny Hofmann y Alexa Parra, hizo formal su renuncia a representar a ambas en contra de Héctor Parra, actor acusado de abuso sexual contra su hija.

“Yo los asuntos los manejo conforme a estricto derecho, y ya cuando empiezan a haber cosas que resultan raras o extrañas con la finalidad de obtener algún resultado que pudiera ser amañado,pues yo no me presto a este tipo de porquerías realmente”, señaló el abogado.

"Yo no me presto a este tipo de porquerías realmente”, señaló el abogado de Ginny Hofmann y Alexa Parrahttps://t.co/h5Ze2dyIjm — El Heraldo de México (@heraldodemexico) June 16, 2021

El abogado señaló que las cosas no estaban claras según las pretensiones de ambas.

Cosas no claras

“Lo que te puedo decir es que conforme a las diligencias de estricto derecho practicadas en la Fiscalía, las cosas no estaban tan claras para las pretensiones de ellas, yo les dije que teníamos que sujetarnos a los dictámenes específicos de la Fiscalía y a los resultados reales que son arrojados", relató el abogado

"Ellas querían acelerar las cosas o conseguirlas a cualquier forma, entonces decidieron acudir a otros profesionales, pero además decidieron involucrar en esto a personas del poder legislativo, a un diputado que no tiene nada que ver en la administración de justicia que busca influir en los resultados”, agregó.

#Entretenimiento | El abogado de Ginny Hofmann y su hija Alexa Parra decidió abandonar el caso contra Héctor Parra tras haber encontrado algunas anomalíashttps://t.co/aebptqgo4D — Radio Turquesa (@radioturquesa) June 17, 2021

¿Parra es culpable o inocente?

“Hay muchas cuestiones muy extrañas en este expediente, me sorprende mucho que el diputado diga que él acompañó personalmente a Ginny y a su hija cuando meses antes mi despacho ya había presentado la denuncia y se estaba actuando sobre la misma".

"Eso nada más me permite suponer que a lo mejor iniciaron otra denuncia nueva con los mismos hechos, ocultando lo que ya estaba actuando en la otra para acomodarlo, yo no debería estar diciendo esto, pero como jurista, como abogado mi interés es hacia la justicia y no hacia intereses personales de otros”, apuntó el abogado