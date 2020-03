Renuncian a su salario

J. Balvin y Bad Bunny son los más escuchados

El presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, renunciará a su salario a partir de abril para reducir el impacto que la crisis del coronavirus está teniendo sobre la compañía, que ha cerrado sus parques temáticos, cancelado estrenos de cine y pausado casi todos los rodajes.

Iger, que asumió el cargo en febrero tras abandonar su anterior puesto como consejero delegado (CEO) de la empresa, contó con un salario base de 3 millones de dólares, según los datos del último año fiscal, aunque sus ingresos superaron los 45 millones por complementos, bonos y reparto de acciones.

Además, el nuevo consejero delegado de Disney, Bob Chapek, anunció que también reducirá su remuneración el 50%, una medida que aplicará al resto de miembros de la junta directiva para “llevar la carga” de las drásticas medidas que el gigante del entretenimiento ha tenido que tomar para hacer frente a la pandemia.

En el último año, el salario de Chapek fue de 2.5 millones con otros 20 más en forma de compensaciones e incentivos por su anterior puesto como presidente de la división de parques, experiencias y productos de Disney.

A pesar de que las películas son el referente de la compañía de Mickey Mouse, lo cierto es que sus parques temáticos y los productos asociados a la marca constituyen su principal fuente de ingresos y son los más afectados por la crisis.

Desde mediados de marzo y hasta nuevo aviso, los parques de Disney permanecen cerrados, una decisión que la compañía ha tomado en muy pocas ocasiones.

Disney también suspendió la producción de todas sus películas, con la animación como excepción.

Por su parte, el actor mexicano Demián Bichir, hizo un llamado en redes sociales y pidió a la gente no caer en estrés, así como atender las medidas que indican las autoridades en México.

Aunque Bichir radica en Estados Unidos, mostró su preocupación por su país de origen, en un video publicado en su cuenta de Instagram, con una duración de tres minutos: “Les hago un llamado urgente para que sigamos atentos y al pie de la letra las indicaciones por parte de las autoridades de salud en México”, indicó.

Además, recalcó la importancia de no estar en aglomeraciones, lavarse las manos, no hacer compras de pánico y no caer en estrés, pues considera que es “la madre” de todos los males que podría debilitar al sistema inmunológico.

En los últimos días, una de las actividades de los mexicanos ha sido escuchar música vía “streaming”.

De acuerdo con el top de artistas más escuchados la última semana en Spotify, los más exitosos son Bad Bunny y J. Balvin, del género urbano. El primero ocupa los lugares uno, dos, seis y ocho con los temas “Safaera” (más de 7.4 millones de “streams”), “Si veo a tu mamá” (casi 6 millones de streams), “La difícil” (4.4 millones) e “Ignorantes” (4.2 millones), respectivamente.

El colombiano colocó “Rojo” (5.3 millones de escuchas) en el lugar tres y posteriormente “Morado” (4.6 millones) y “Amarillo” (cuatro millones) en los puestos cinco y nueve, respectivamente.

El top 10 de la plataforma lo completan en el puesto cuatro The Weeknd con “Blinding Lights” (4.8 millones), en el puesto siete Karol G con su “Tusa” (4.3 millones) y finalmente en el puesto 10 Christian Nodal con “Se me olvidó” (3.5 millones de “streams”).

Otras canciones que aparecen en la lista como las más buscadas son interpretadas por Dimelo Flow, Tones and I, Dua Lipa, Alex Rose y Piso 21.— EFE Y NOTIMEX

