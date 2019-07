Reportan acoso en el concierto de la banda de K-Pop Momoland, en México

La banda surcoreana Momoland se presentó en días pasados en Ciudad de México, en un concierto organizado por la Academia Ninshi, en un espacio pequeño para que los fanáticos pudieran disfrutar del encuentro.

No obstante, los “Merries”, como se les conoce a los fanáticos de la agrupación, vivieron un mal momento cuando un hombre se masturbó y “terminó” sobre las seguidoras (en su mayoría adolescentes). El hecho fue denunciado por los fanáticos a través de redes sociales.

De acuerdo con las fans, incluso hubo un grupo de hombres que se dedicó a lanzar improperios sexuales a las integrantes del grupo, conformado por Hyebin, Yeonwoo, Jane, Taeha, Nayun, Daisy, JooE, Ahin y Nancy.

Los organizadores informaron que el hombre fue puesto a disposición de las autoridades y se disculparon con los fanáticos ante el mal momento que pasaron.

Venue security catch that awful guy and he was taken by the police. We are sorry that people like this exist.