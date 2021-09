Reportan que Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía, murió

LOS ÁNGELES.— Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía, habría fallecido este pasado 2 de septiembre tras varios años de lucha por su salud.

La supuesta muerte de la hija Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel fue reportada en primera instancia por el programa 'Chisme NO Like', y la revista TV Notas. Minutos después "Suelta la Sopa" también dio a conocer esta información que hasta el momento no ha sido confirmada por ningún miembro de la familia.

¿Cómo perdió la vida?

Fue a través de una publicación hecha en Instagram donde los medios de comunicación reportaron el fallecimiento de Natasha Moctezuma –hermana de Frida Sofía– quien aparentemente perdió la vida este pasado 2 de septiembre. En ningún medio se revelaron las causas de su posible muerte, pero si se emitieron condolencias para la familia y se pidió respeto y oraciones en memoria de la joven.

"Les pido por favor de todo corazón que recen por mi hermana Natasha. Es un ser lleno de luz, noble, fiel, inteligente y más que nada soñadora. Siempre ha luchado por su vida, pero ahora más que nunca necesitamos de un ser más poderoso para que mi hermanita salga de este infierno que no merece. Es mi angelito y mi mejor amiga. Mi sangre y mi todo! Por favor comparte esta foto o etiqueta a quien sea solo para orar y pedirle a Dios que la sane. Te amo chata hermosa #nevergiveup #mylittlesister #mylove #mypride", habría redactado en un mensaje que compartió en redes sociales la hija de Alejandra Guzmán en octubre de 2017.

Sin embargo, Frida Sofía hace unas semanas le dedicó una publicación en la que destacó la unión que tienen como hermanas. A esta muerta de cariño, Natasha respondió con un "te amo".

De acuerdo con Grupo Fórmula, Natasha Moctezuma, de tan solo 22 años padecía de problemas en el pulmón que la mantuvieron durante mucho tiempo en medio de tratamientos hospitalarios, incluso en 2017 se reportó que la joven atravesó un episodio de epilepsia.

Algunos medios internacionales habían reportado que la hija de Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel estaba en un tratamiento médico y se encontraba a la espera de una operación.

En el programa "Venga Alegría", la periodista Flor Rubio dio a conocer la noticia, mencionando que Natasha tenía tan sólo 24 años de edad y problemas de salud.

"Sabemos que Natasha tenía daño en pulmón, tenía epilepsia. Al parecer Natasha murió en Estados Unidos", agregó Ricardo Cazares.

🚨¡DE ÚLTIMO MOMENTO!🚨

¡Lamentablemente falleció Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía e hija de Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel! ¡Descanse en paz!

Sería el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien hace unos meses realizó una polémica entrevista a Frida Sofía, hermana de Natasha Moctezuma, fue quien confirma la triste noticia.

Se sabe que desde que la nieta de Enrique Guzmán charló con Infante y le reveló varios escándalos familiares, el presentador de programas de Imagen Televisión ha sido muy cercano a Frida y su familia paterna, por lo que de primera mano ha tenido conocimiento de la muerte de la joven de tan solo 22 años que padecía problemas de epilepsias y una enfermedad en el pulmón.

De #ÚltimoMomento informamos que falleció Natasha Moctezuma, media hermana de #FridaSofía. Tenía problemas de epilepsia y luchaba contra una enfermedad en el pulmón. Nuestras más sinceras condolencias a familia y seres queridos.



QEPD

