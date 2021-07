Las fuertes lluvias que están azotando la CDMX provocaron que la cantante quedará atrapada en un vehículo.

CIUDAD DE MÉXICO.— Alejandra Guzmán fue otra víctima más de las inundaciones que están afectado a los habitantes de la Ciudad de México. La cantante a través de unos vídeos narró lo ocurrido y cómo logró ser rescatada.

Debido a su popularidad, la intérprete de "Mala hierba" recibió múltiples ofrecimientos de personas que acudirían a su rescate.

Sin embargo, algunos internautas aprovecharon esta situación para señalar que 'La Guzmán' recibió pronta ayuda, pero si se tratara de un ciudadano común el rescate no hubiera sido tan rápido y eficiente como lo fue el de ella.

De acuerdo con los vídeos publicados, Alejandra Guzmán circulaba por el Periférico de la CDMX cuando la inundación tras una tormenta registrada en la alcaldía Tlalpan, la dejó varada a medio camino. La situación que atravesaba era tan complicada que tuvo que pedir ayuda para ser rescata.

La cantante informó que se encontraba acompañada de Emilio, su chofer y de su comadre. Asimismo, comentó que se encontraban "atorados", pero que una grúa y policías tratarían de ayudarlos, pues además estaba deteniendo el tráfico.

"Look at this! Estamos aquí atorados en una laguna mi comadre y yo, nos va a jalar una grúa, hay mil policías, no dejamos pasar a nadie; ahí están todos parados", expresó la cantante al respecto de su experiencia con una de las problemática que se ha vuelto común en la CDMX.