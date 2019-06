Rescatan serie cancelada en Netflix

“One Day At A Time” regresará, pero en Pop TV

LOS ÁNGELES (EFE).— La comedia televisiva “One Day At A Time”, que protagonizaron Rita Moreno y Justina Machado y que fue cancelada por Netflix en marzo, tendrá al menos una cuarta temporada en Pop TV, un canal de pago perteneciente a CBS.

“¡Lo pediste y lo conseguimos! Una nueva temporada de ‘One Day At A Time’ llegará a Pop TV”, publicó ayer la cadena en un mensaje en su perfil de Twitter.

“‘Salvar One Day At A Time’ es ya algo viejo… ¡’Más One Day At A Time’ es más correcto! Gracias, Pop TV. ¡Estamos de vuelta!”, publicó la leyenda latina Rita Moreno en la misma red social.

“Gracias Sony, Pop TV y CBS por creer en nosotros, por permitirnos continuar contando nuestras historias, marcar la diferencia y representar a mi gente”, dijo Justina Machado en Twitter, quien terminó su mensaje con el grito en español “Pa’lante mi gente”.

Rita Moreno, Justina Machado e Isabella Gómez interpretaron en la serie, respectivamente, a la abuela, la madre y la hija de una familia de origen cubano.

“One Day At A Time” tenía tramas donde se tocaban asuntos como el miedo a la deportación, la depresión, racismo u homosexualidad.

Pese al gran y constante apoyo mostrado por sus seguidores en las redes sociales, Netflix decidió cancelar la serie en marzo tras tres temporadas y, en un movimiento poco habitual por parte de la plataforma digital, publicó en Twitter un mensaje con el que se dirigió directamente a los espectadores del programa. “Para aquellos que sienten que se han visto reflejados o representados por primera vez gracias a la serie, no os toméis esto como una indicación de que vuestra historia no es importante”.

“La efusión de amor por esta serie es un claro recordatorio de que debemos continuar encontrando maneras de contar estas historias”, apuntó Netflix.

Estas disculpas no libraron al gigante digital de numerosas críticas en las redes sociales, donde los fans de “One Day At A Time” se han organizado y movilizado para recuperar la serie.