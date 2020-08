Resuelven el acertijo que apareció en el tráiler de 'The Batman'

Los fans ha dado a conocer el misterioso mensaje que uno de los villanos de la película le ha dejado a Pattinson

MÉXICO.— Durante el evento DC FanDome se reveló el tráiler oficial de 'The Batman', cinta que protagonizará Robert Pattinson y que tendrá como enemigo a Paul Dano, quien dará vida a 'El Acertijo'.

Es precisamente este villano, quien dejó ver que en la nueva película del hombre murciélago provocará muchos problemas.

Si bien el actor no aparece en el clip, parte de su personaje sí, ya que entre las escenas mostradas se puede observar por unos segundos un acertijo escrito en una nota que va dirigida a 'Batman'.

Los fans de DC mostraron un buen recibimiento hacía el avance de esta nueva cinta, prueba de ello fue que a pocas horas de haberse estrenado el tráiler, internautas presumieron haber resulto el acertijo que se vio en pantalla.

El primero en descifrar el mensaje oculto fue el usuario Andrew Lane; a este tuitero le siguió el programador Mike Selinker, quien obtuvo el mismo resultado y además se encargó de explicar qué significaban los diferentes símbolos.

In the new #TheBatmanTrailer, the Riddler leaves a card with the question “What does a liar do when he’s dead?” I could just solve it like a riddle (and did), but it’s a good opportunity to show how to solve a puzzle by brute force, so you’re sure of the answer. Here goes. (1/12) pic.twitter.com/sHveBmU2Pt