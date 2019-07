Retiran cargos a Kevin Spacey

No presentaron el teléfono que solicitó su defensa

BOSTON (AP).— Los fiscales retiraron ayer el caso por el que Kevin Spacey fue acusado de toquetear a un joven en un bar en 2016 después de que el acusador se negara a testificar sobre un celular perdido que la defensa afirma contiene información que apoya la inocencia del actor estadounidense.

Spacey fue acusado de abuso sexual y agresión el año pasado, en el único caso penal presentado en su contra desde que su carrera se derrumbó por una serie de acusaciones por una conducta sexual indebida.

El ganador de dos Oscar era uno de los primeros y más importantes nombres señalados por el movimiento #MeToo contra abuso sexual y acoso que sacudió la industria del espectáculo y otros sectores.

Spacey niega haber tocado al hombre cuya madre fue la primera en presentar las acusaciones en 2017.

Al acusador se le ordenó declarar este mes después de que dijo que había perdido el celular que usó la noche del supuesto toqueteo. La defensa dijo que necesitaba el celular para recuperar mensajes de texto borrados que según ellos podrían ayudar en el caso de Spacey.

El hombre negó que haya borrado mensajes o manipulado capturas de pantalla de las conversaciones que le dio a los investigadores.

Pero cuando la defensa lo presionó al preguntarle si sabía que alterar las evidencias es un delito, él argumentó la Quinta Enmienda Constitucional que impide que una persona se incrimine a sí misma, y el juez dijo que su testimonio sería eliminado de los expedientes.

El juez cuestionó como podrían los fiscales juzgar a Spacey si el acusador se seguía negando a testificar, y los fiscales dijeron que el juez necesitaban tiempo para saber cómo proceder.

El miércoles el fiscal de distrito de Cape e Island Michael O’Keefe dijo en documentos judiciales que retirarían el cargo “por la indisposición del testigo denunciante”.

Los fiscales dijeron en una declaración por correo electrónico que se reunieron con el hombre y su abogado el domingo y le dijeron que si no testificaba en las siguientes audiencias no podrían avanzar con el caso. El acusador “eligió no renunciar a su derecho bajo la quinta enmienda”, dijeron fiscales.

Los fiscales dijeron que podrían continuar con el caso y darle inmunidad al acusador, pero necesitarán algo más que su testimonio no corroborado.

Mitchell Garabedian, abogado del acusador, dijo vía correo electrónico que el hombre y su familia “han mostrado una enorme cantidad de valentía bajo circunstancias difíciles”. Garabedian dijo que no haría más declaraciones.

La audiencia en la que el acusador testificó surgió días después de que el hombre retirara abruptamente una demanda que había presentado recientemente contra el actor en la que pedía una indemnización por “estrés mental y afectaciones emocionales severos y permanentes”. La demanda fue desestimada “con perjuicio” lo que significa que el demandante no podrá pudiera volver a presentarla.

El hombre no recibió alguna compensación por retirar la demanda civil, dijo su madre. Su abogado dijo que la retiró porque estaba sobrepasado emocionalmente y quería “solo una montaña rusa a la vez”, de modo que eligió enfocarse en la demanda penal.

La madre del hombre, la ex presentadora de televisión de Boston Heather Unruh, afirmó en 2017 que Spacey embriagó a su hijo y abusó sexualmente de él en el Club Car, un bar en Nantucket donde el adolescente trabajaba como ayudante de camarero.

El hombre dijo a la policía que fue a hablar con Spacey después de su turno porque quería tener una fotografía del exastro de “House of Cards”. Señaló que Spacey le compró varias bebidas y trató de convencerlo de que se fuera su casa antes de bajarle el cierre del pantalón y tocarlo por unos tres minutos.

El hijo de Unruh dijo a la policía que trató de retirar las manos de Spacey, pero que siguió tocándolo y no sabía que hacer porque no quería meterse en problemas por beber ya que era menor de edad. El hombre dijo que escapó cuando Spacey fue al baño.

Poco después de que Spacey fue acusado, publicó un video en YouTube con el tono de su personaje de “House of Cards”, el cual muró en la serie poco después de que surgieran las acusaciones por abuso sexual, diciendo “definitivamente no voy a pagar por algo que no cometí”.

Spacey ha enfrentado varias acusaciones más.

Su primer acusador, el actor Anthony Rapp, dijo que Spacey se le puso encima en una cama cuando Rapp tenía 14 años y Spacey 26.

Spacey dijo que no recordaba ese incidente pero se disculpó si las acusaciones eran reales.

The Associated Press no suele nombrar a las víctimas de abuso sexual a menos de que ellas mismas se identifiquen públicamente como en el caso de Rapp. El hijo de Unruh no lo ha hecho.