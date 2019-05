Retoman historia de Jane

En pláticas para realizar un “spin off” de una serie

LOS ÁNGELES (EFE).— La productora The CW está en conversaciones con la creadora de la exitosa serie televisiva “Jane The Virgin”, Jenny Snyder Urman, para desarrollar un “spin off”, informó el medio especializado “Deadline”.

El presidente de The CW, Mark Pedowitz, está actualmente en contacto con Jenny Urman para buscar una vía para crear una serie derivada, mientras que la productora ejecutiva de “Jane The Virgin” está interesada en continuar con las conversaciones.

Estos contactos se desarrollan pese a que The CW ha rechazado el proyecto “Jane The Novela”, derivada de “Jane The Virgin”, que está actualmente en su quinta y última temporada.

El proyecto “Jane The Novela” hubiera estado a cargo del equipo original de la producción. Escrita por Valentina Garza y dirigida por Brad Silberling la propuesta pretendía que en cada temporada se contara una novela de ficción narrada por Jane Villanueva.

Llegó incluso a grabar un episodio piloto de “Jane The Novela“, protagonizado por Jacqueline Grace López, conocida por su participación en la serie “East Los High”, que se desarrolla entre la zona vinícola del Valle de Napa y San Francisco.

En este piloto la protagonista de “Jane The Virgin”, Gina Rodríguez, participaba como narradora de la historia.

“Somos grandes admiradores de Jennie Urman y Gina, y apreciamos mucho lo que hicieron. En esta situación en particular, este ‘spin off’ (Jane The Novela) no llegó al lugar al que queríamos llegar”, dijo Pedowitz a Deadline.

El ejecutivo explicó en una conferencia de prensa que “Jane The Novela” no tenía la misma “extravagancia y diversión” que el programa original. “Este proyecto en particular no tenía lo que Jane tenía”.

En un panel en Los Ángeles, Rodríguez, cuya carrera se disparó gracias a protagonizar “Jane The Virgin” destacó también que una serie sobre una familia latina puede conectar “con todo tipo de audiencias”, incluso si se tocan temas directamente ligados a los hispanos en Estados Unidos.

Por su parte Urman destacó que a través de las cinco temporadas de una historia de una protagonista “buena, rodeada de gente también buena” se logró “demostrar que la gente buena también es interesante” en términos de dramaturgia.

Tras 91 capítulos “Jane The Virgin” está programada para su último episodio el próximo 29 de mayo.