Retrasan la gala del Ariel

La nueva cita con el galardón será el 27 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Debido a causas de fuerza mayor, la entrega del Ariel 2020, cambia su fecha de celebración.

Ahora será el 27 de septiembre —y no el 20 como se anunció— el día en que la ceremonia se llevará a cabo de manera virtual.

“En vista del contexto que vivimos ante la emergencia por el Covid-19, la entrega se llevará a cabo en un formato virtual y será transmitida en vivo por el Facebook Live de la AMACC y por el Canal 22”, informó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en un comunicado.

La actriz Verónica Toussaint, ganadora del Ariel como Mejor Actriz en 2018 por la cinta “Oso Polar”, y el director y productor Roberto Fiesco, ganador del Ariel en dos ocasiones por “Quebranto” y “Trémulo”, serán los conductores del evento.

“Ya no estoy aquí”, de Fernando Frías, encabeza la lista con 13 postulaciones incluyendo Película, Dirección, Guión Original y Revelación Actoral, a donde se coló su protagonista, el no histrión, Juan Daniel García. “Esto no es Berlín”, de Hari Sama y “Polvo”, ópera prima de José María Yazpik, con 12 y 11 candidaturas respectivamente, acompañan a “Ya no estoy aquí”.

Las tres se encuentran consideradas en las categorías de Película y Dirección, ambas donde también están “Asfixia”, de Kenya Márquez y “Cómprame un revólver”, de Julio Hernández Cordon.

Como Mejor Actriz se seleccionó a Verónica Langer (“Clases de historia”), Edwarda Gurrola (“Luciérnagas”), Mariana Treviño (“Polvo”), Cassandra Ciangherotti (“Solteras”) y Giovanna Zacarías (“Sonora”).

En Actor figuran Benny Emmanuel (“Chicuarotes”), Xabiani Ponce de León (“Esto no es Berlín”), Armando Hernández (“La Paloma y el Lobo”), Luis Alberti (“Mano de obra”) y José María Yazpik (“Polvo”).