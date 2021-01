A través de redes sociales se dio a conocer a los supuestos finalistas y ganador del reality show de cocina. Esto enfureció a algunos en Tv Azteca.

MÉXICO.— Algo que ha causado mucha crítica y controversia son los reality shows emitidos por TV Azteca, ya que con frecuencia se "filtra" información importante de dichos shows. Incluso hay diversos canales de YouTube que revelen hasta 14 días antes qué va a pasar en un determinado programa.

Y como de "costumbre", han filtrado la lista de finalistas del programa de cocina de la televisora del Ajusco, sí, de ‘MasterChef México’.

Los jueces no perdonarán errores técnicos a este nivel de la competencia. ¡Disfruta de los #ViernesDeMasterChef a las 7:30 p.m. por Azteca UNO! 👩‍🍳👨‍🍳🔥 pic.twitter.com/vlzmEGHSLO

A través de una cuenta de Twitter, identificada como 'La Comadrita' se ha difundido la lista de finalistas de ‘MasterChef México’, e incluso se detalló al ganador del reality.

De acuerdo con la publicación de dicha cuenta la ganadora es ¡Adriana!

¡𝑬𝑿𝑪𝑳𝑼𝑺𝑰𝑽𝑨! FINALISTAS DE #MasterChefMx También les dejo el orden, Adriana no solamente llegó a la final sino que también es la campeona de esta temporada. ¿Estás de acuerdo con los finalistas y ganadora de esta temporada? pic.twitter.com/WHfGKMauYh

Esta información aunque agrado a varios, quienes se dijeron estar de acuerdo con la final, integrantes de Tv Azteca no lo tomaron de la misma manera.

Es por ello que el conductor Rafael Mercadante le escribió a 'La Comadrita' para reclamarle por qué había divulgado tal información. De igual modo le señaló que “una cosa es chismear y otra destruir la ilusión de un reality”.

Ahora resulta que destruyo la ilusión de la gente, a mi no me carguen lo que publicó la hermana de Adriana.



Que yo le diera difusión, pues sí. Pero el error fue de ella



Sorry. pic.twitter.com/g7HXOl02Pn