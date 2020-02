EE.UU.— Ayer la cuenta oficial de Twitter de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, publicó una imagen de “predicciones” para los ganadores de los Premios Óscar 2020.

Sin embargo, esta imagen desató los comentarios, de que posiblemente se había filtrado la lista de ganadores del Óscar, pese a que se especificó que se trataba de "predicciones".

Al generar tanto revuelo esta publicación, la Academia decidió borrar la imagen, pero varios usuarios ya habían guardado dicha publicación.

Con la eliminación de la imagen, muchos cibernautas consideraron reforzada su idea de que sí se trataba de la lista de ganadores filtrada.

Luego de que en la cuenta oficial compartiera una imagen con las "predicciones" de los ganadores al Óscar, y poco después borrarán la imagen.

Esa acción ha desató el debate entre si se trató de un truco publicitario o un error por parte de la Academia. Sin embargo ambas hipótesis podrían ser válidas.

Las personas que aseguran es un truco publicitario argumentan que desde hace muchos años, la audiencia que genera la transmisión de los Óscares es muy baja, años atrás se ha dado a conocer que se han registrado los peores números en la historia.

Además con ello estarían fomentando el uso de una app de predicciones, misma a la que la Academia ha invitado a usar.

Debido a que estamos en la era de la tecnología, el hackeo de cuentas es muy común y posible, por lo cual muchos usuarios consideran que la Academia fue víctima de este problema.

Además muchos usuarios han reafirmado esta idea, debido a que la cuenta oficial de la Academia no especificó por qué eliminó el tuit.

Simplemente sugirieron que eliminaron sus "predicciones" debido a un problema, pero no aclaran de qué manera pudieron equivocarse.

Por lo tanto, varios usuarios creen que sí se trata de una filtración auténtica, y la lista de supuestos ganadores es más verídica.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! 😀



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday.