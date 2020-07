Revela foto inédita de la fallecida actriz Viridiana Alatriste

Silvya Pasquel, la hija mayor de la también actriz Silvia Pinal, sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una fotografía inédita en la que aparece Viridiana Alatriste, la segunda hija de la matriarca de la dinastía Pinal.

“ Los momentos más hermosos de mi vida han sido al lado de mi familia. No saben lo feliz que me pone ver esta fotografía y recordar esas cenas llenas de risas, amor y diversión. ¡ Siempre están conmigo, los amo con todo el corazón! ”, escribió Sylvia para acompañar la fotografía de una cena , en la que también aparecen sus hermanos menores, Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

Los fanáticos rápidamente agradecieron a la actriz de telenovelas como “Qué pobres tan ricos” y “Antes muerta que Lichita”, por compartir una fotografía de su familia, a la que muchos reconocieron como “llena de talento”.

El año pasado, el público mexicano pudo conocer la historia de la dinastía Pinal a través de la bioserie “Silvia Pinal frente a ti”.

Los televidentes descubrieron entonces una historia marcada por la tragedia, la mayor de todas, la muerte de Viridiana, de 19 años, un 25 de octubre de 1982, a causa de un accidente automovilístico.

“A las 6:30 de la mañana suena el teléfono, contesto y era una amiga y me dice, ‘fíjate que venimos subiendo y está el coche de tu hermana aquí, como que tuvo un accidente, yo creo que estaría bien que te vinieras para acá’. ‘¿Está muerta Viri?’ y me dice ‘sí’. Tenía yo un cochecito pequeño, me iba yo matando, llegué al lugar de los hechos, yo tuve que reconocer el cadáver”, recordó con tristeza, en declaraciones citadas por Infobae.