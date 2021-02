Revelan al jurado de Berlín

Directores que ya ganaron el Oso de Oro, los elegidos

BERLÍN (EFE).—Seis directores que ganaron ya su Oso de Oro en pasadas Berlinales formarán el jurado del festival de cine de Berlín, que será en formato híbrido y dividido en una versión para el sector, en marzo, y otra abierta al público, en junio.

El iraní Mohammad Rasoulof —Oro en 2020 con “There is no Evil”—, el israelí Navad Lapid —su antecesor con “Synonyme”—, la rumana Adina Pintilie —en 2018, con “Touch me not”—, la húngara Indikó Enyedi —en 2017, con “Body and soul”—, el italiano Gianfranco Rosi —“Fire at Sea”, 2016- y Jamila Zbanic —en 2006, con “Grbavica”— integrarán el jurado, comunicó la dirección del festival.

Les corresponderá repartir los galardones de la edición 71 de la Berlinale, que por imperativo de la pandemia no se hará abierto al público. Del 1 al 5 de marzo tendrá lugar el evento reservado a la industria del cine y la prensa.