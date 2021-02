Revelan audio en el que Larry Ramos admite engaños y fraudes

Larry pide ayuda para librarse de fraude millonario, sin embargo, el presunto defraudador fue expuesto.

MÉXICO.— Larry Ramos con la intención de limpiar su imagen pública pidió ayuda a Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal, exmanagers de Alejandra Guzmán.

El empresario les pidió se reunieran en un restaurante de la Ciudad de México para hacer un acuerdo en torno a la demanda que han interpuesto por un fraude de un millón y medio de dólares.

Sin embargo, Cinthia y Guillermo grabaron la conversación que tuvieron con el también esposo de Ninel Conde en la que él les pide que mientan para involucrar a un tercero en el caso y que éste sea el responsable de todo.

"Quiere que inventemos a un tercero"

El audio fue revelado en el programa "Ventaneando", ahí también entrevistaron a Cinthia Velarde quien declaró que Larry les pidió "inventar un tercero"

"Nos pidió ayuda para que inventáramos a ese tercero, que ese tercero le había hecho fraude a él para que al final Ninel no se diera cuenta", afirmó la mujer en "Ventaneando".

Aunque los audios tienen poca calidad, se puede escuchar que Ramos señala haberse reunido con una persona que lo apoyaría y le mintió sobre la participación de un tercero pues junto a él estaba su esposa.

"Él me dijo '¿sólo es el caso con Alejandra?' y yo le dije 'no solamente con Alejandra, sino con otras seis o siete personas', o sea, le dije así para que no se sorprendiera[...] Dije que yo fui y contrate a una persona, un tercero, no di nombre porque esa persona no existe y ese tercero me quedó mal, entonces yo tengo demandado a ese tercero, que obviamente no he demandado, se lo tuve que decir porque si yo le digo la verdad 'ah sí, estoy negociando de nuevo', me tiro más mi3rda y yo no podía decir eso porque al lado tenía a la señora", dijo Ramos en el audio.

¿De qué es acusado Larry Ramos?

El empresario es acusado por al menos 20 personas en Miami, a quienes les hizo fraude a través de inversiones y negocios. Entre las víctimas está la hija de Enrique Guzmán.

En total se suman 27 millones de dólares de la deuda por la que tendría que responder.

"Hay que poner un invisible de culpable, porque si yo soy el culpable de esta mierda qué ganamos con eso, pierde todo el mundo", apuntó Larry.

Servirá como pruebas en su contra

Cinthia Velarde aseguró que los audios ya fueron entregados al FBI para su investigación y que ellos no aceptaron ningún acuerdo para mentir.

Incluso ella le cuestionó a Larry sobre en qué se había gastado todo el dinero que hoy le reclaman y cuenta que él respondió que "hizo malas inversiones".

