Revelan audio entre Karla Luna y Karla Panini: "Destruiste mi matrimonio"

Hijos, padres y hermanos de Karla Luna difundieron hoy un vídeo en el que salen en defensa de la conductora y comediante fallecida. Además acusan de falsedades y maltratos a Karla Panini y a Américo Garza, quien fuera esposo de Luna y hoy día mantiene una relación con Panini.

En la grabación publicada en la cuenta de Youtube Karla Luna Oficial, los familiares dijeron que decidieron romper el silencio luego de que personas externas han intervenido para dañar la imagen de la fallecida.

Estephany Luna dijo que la muerte de su madre los tomó por sorpresa y por ello prefirieron guardar silencio. En sus testimonios los familiares detallaron que no han visto a las dos hijas menores de Karla Luna.

También describieron detalles de violencia de su esposo Américo Garza hacia ella, así como mentiras de Karla Panini para ocultar la relación que ella tenía con Américo.

Al final de la grabación, la familia presentó un audio grabado en 2014 entre los involucrados y donde Karla Luna los encara. Al principio ellos lo niegan hasta que comienza a leerles los mensajes de texto que intercambiaron.

“Eres mentirosa, eres traicionera y eres falsa” le dijo Luna a Panini. "Tú destruiste mi matrimonio Karla, Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas”, agregó.

“Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad. Dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación”, se escucha la voz de Karla Luna.