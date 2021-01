Revelan causa de la muerte de Larry King, no fue por Covid

Shawn King, esposa del popular presentador de televisión Larry King, reveló la verdadera causa de la muerte de su marido.

Como informó Diario de Yucatán en sus diversas plataformas, King falleció la semana pasada a los 87 años.

Al contrario de lo que inicialmente algunos medios publicaron, King no murió de coronavirus, aunque sí estuvo hospitalizado a raíz de esa enfermedad.

En una entrevista en Entertainment Tonight, Shawn King explicó que el icónico presentador estadounidense falleció a consecuencia de una infección.

"Su cuerpo había sido golpeado tantas veces con tantas cosas y una vez que escuchamos la palabra Covid, todos nuestros corazones se hundieron", explicó Shawn.

El presentador logró superar la enfermedad , pero "una infección no relacionada fue la que se lo llevó", añadió.

El presentador llevaba un tiempo ingresado en el Hospital Cedar-Sinai de Los Ángeles. Desde allí pudo comunicarse por videollamada con sus seres queridos para despedirse de ellos.

