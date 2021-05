Revelan imagen de nueva película de Apple TV

Robert De Niroy Leo DiCaprio son protagonistas

Apple TV, la plataforma de “streaming” de Apple, desveló ayer la primera imagen de “Killers Of The Flower Moon”, la última película de Martin Scorsese protagonizada por Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Jesse Plemons.

En esta primera imagen aparece, precisamente, DiCaprio, que interpreta a Ernest Burkhart, junto a Gladstone, que encarna a Mollie, una mujer indígena Osage que se enamora de Ernest, informa Apple TV a través de un comunicado.

“Killers Of The Flower Moon” está basada en el aclamado superventas escrito por David Grann, ambientado en la Oklahoma de la década de 1920, y narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena afincada fundamentalmente en el condado de Osage, que era muy rico en petróleo. Una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el “Reinado del Terror”.

El filme también está protagonizado por Robert De Niro y Jesse Plemons, y junto a ellos aparecen Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, Janae Collins y Jillian Dion, entre otros.

Scorsese produce y dirige “Killers Of The Flower Moon” para Apple Studios, con guión de Eric Roth y del propio Scorsese, que también ejerce de productor junto a Dan Friedkin y Bradley Thomas (de Imperative Entertainment) y Leonardo DiCaprio, por Appian Way Productions.