Revelan pruebas de la supuesta brujería de Karla Panini a Karla Luna

Una nueva polémica envuelve a Kala Panini, luego de que en redes sociales fueran reveladas varias imágenes de los supuestos trabajos de brujería que realizó contra su antes amiga Karla Luna y el productor Guillermo del Bosque.

El usuario @AlfredixMedina habría revelado estas imágenes, que según fueron expuestas primero por la persona que realizó la brujería. La razón sería presionar a la otrora actriz de comedia para pagar un adeudo de 30 mil dólares que tiene por los trabajos de santería que solicitó hacía varias personas, entre ellas –y principalmente- a Karla Luna.

Añadió que esta persona compartiría más imágenes de otras personas que habrían sido afectadas por Panini, si esta se rehúsa a pagar lo que se le debe.

Tras darse a conocer las imágenes, los internautas no dudaron en descargar nuevamente su “odio” por la hoy esposa de Américo Garza, quien fuera pareja de Karla Luna y padre de las dos hijas pequeñas de la desaparecida comediante.

Aunque no se sabe por qué razón Karla Panini habría solicitado un trabajo contra “Memo” del Bosque, para los internautas quedó claro que el cáncer que presentó Luna se debió a estos trabajos, dado que incluso el productor de televisión recientemente padeció los efectos de esta enfermedad, que lo llevaron casi al borde la muerte.

Cabe destacar que en la reciente entrevista que ofreció a Gustavo Adolfo Infante, el periodista le cuestionó precisamente sobre los rumores de brujería, a lo que Karla Panini respondió tajante:

“Es muy ignorante el que lo dice y más ignorante el que lo cree. Nadie te provoca por medio de una brujería o una santería una enfermedad. Eso no existe, aquella persona que se dedica a hacer eso, pues nada, no tiene poder. Si él dice que yo practicaba santería no sé ni de dónde lo sacó. Eso no existe. Para empezar ninguna brujería hace que tú tengas ninguna enfermedad”, contestó entonces Panini, en declaraciones citadas por el Heraldo de México.