EE.UU.— El actor estadounidense Max Enrich hizo una serie de publicaciones, a través de su red social en 2011, sobre las cantantes norteamericanas Demi Lovato y Selena Gomez, mismas que dividieron opiniones entre los fanáticos debido a la relación amorosa que mantiene con la intérprete de "I Love Me".

Los internautas se encargaron de investigar al nuevo novio de Lovato y encontraron entre sus publicaciones, un decretó, en el que se leía que se casaría con la cantante Selena Gomez.

“Me voy a casar con Selena Gomez” escribió Enrich; además, no dudó en etiquetar a la intérprete de "Lose You To Love Me".