Reviven la rivalidad entre Belinda y Daniela Luján; fans se sienten engañados

MÉXICO.— La supuesta rivalidad entre Belinda y Daniela Luján se remonta al año 2002, cuando se grabó la telenovela infantil "Cómplices al rescate", una producción de Televisa protagonizada por Belinda, quien fue sustituida por Daniela Luján en la segunda etapa de la historia.

Sin embargo, este 2020, los cibernautas recordaron este incidente y cómo la productora Rosy Ocampo, quien le había prometido a Luján el protagónico de la historia luego del éxito de "El diario de Daniela".

A Ocampo le agradó la idea y le dijo que cuado la hicieran ella sería la protagonista, pero sabemos que al final no fue así. Rosy le dijo a Daniela que no firmaría contratos con nadie hasta que el guión se terminara de escribir. En un principio la novela se llamaría "Rescate 2D". pic.twitter.com/IsVEB6CxG5

Finalmente optó por escoger a Belinda, cuestión que habría desatado la rivalidad de las entonces adolescentes.

En Twitter se recordaron diversas declaraciones de ambas que hacían notar la poca simpatía entre ellas.

Como cuando la intérprete de "Tonta niña nice" expresó que Luján no era una competencia, pues sólo era actriz y no cantante, y mucho menos imponía moda como lo hacía ella.

Pero los medios de comunicación se encargaron de crear un ambiente de enemistad entre Belinda y Daniela al cuestionarlas qué opinaba una de la otra frecuentemente en entrevistas. Belinda decía que no era su competencia por solo ser actriz y no cantante, ni imponer moda. pic.twitter.com/vVRbmWJMgf

O como cuando cuestionaron a Daniela sobre los motivos de la salida de Belinda de "Cómplices al rescate":

Sobre su salida de la telenovela, Belinda, argumentó que ya no quería seguir actuando en una producción en la que se "maltrataban a los niños", por lo que prefería seguir con su carrera como cantante.

El hilo de esta historia, que se convirtió en trending topic, incluye a detalle la salida de Belinda del melodrama en el que daba vida a las gemelas Mariana y Silvana, unas hermanas que habían sido separadas al nacer.

Y como Daniela Luján fue una víctima de la productora Rosy Ocampo, quien al parecer traicionó a Daniela, al prometerle el papel protagónico de una idea que ella le había dado, pero que luego la productora usaría con otra actriz.

A pesar de que han pasado 18 años de la supuesta rivalidad entre ambas actrices, para Daniela Luján todo ha quedado en el pasado, pues en una entrevista en 2019, comento que todo ha quedado en el pasado, y que debido a que la gente tomó bandos, surgió todo ese escándalo.

" Siempre han buscado enemistarnos , pero lo cierto es que no hay nada de eso, somos compañeras y existe un respeto. Cuando hicimos la misma novela las dos teníamos 14 años y al parecer la gente tomó bandos, hubo quien defendía a ella y quien lo hacía conmigo y de ahí surgió todo pero en realidad no hay nada de malos rollos entre nosotras", detalló.

Además, Daniela Luján señaló que también es común que se hagan las comparaciones porque ambas junto con Danna Paola y otras actrices más fueron estrellas infantiles de su tiempo.

La actriz de teatro y televisión, detalló que todas las estrellas infantiles de su época tomaron carreras distintas y por eso sería absurdo compararlas profesionalmente todas.

